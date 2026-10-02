Martín Lousteau propuso un frente contra Javier Milei juntando a Cristina Kirchner, Myriam Bregman y al PRO

El senador nacional y presidente de la Unión Cívica Radical (UCR), Martín Lousteau, propuso conformar una amplia coalición opositora para enfrentar al presidente Javier Milei en las elecciones de 2027. En ese marco, sostuvo que el armado debería incluir a dirigentes de distintos espacios políticos, desde sectores del PRO distanciados del Gobierno hasta referentes del peronismo y de la izquierda, como Cristina Fernández de Kirchner, Axel Kicillof y Myriam Bregman.

La iniciativa fue presentada durante una entrevista en el programa de streaming El fin de la metáfora, de Cenital, donde el dirigente radical insistió en que la oposición necesita coordinar sus esfuerzos para construir una alternativa electoral competitiva. “Coordinar para ganar” fue una de las ideas centrales de su exposición. Según Lousteau, el punto de partida debe ser la construcción de un espacio que permita visibilizar a los sectores que no comparten el rumbo del Gobierno nacional y que, por separado, podrían tener mayores dificultades para competir en las urnas.

Al explicar los alcances de su propuesta, Lousteau reconoció que existen diferencias importantes entre los posibles integrantes de una coalición, aunque consideró que esas divergencias no deberían impedir una primera instancia de articulación política. “Instrumentalmente tenemos diferencias. Lo que creo que es lo primero para hacer es juntarse todos y mostrar que hay una mayoría que está en esa situación”, afirmó durante la entrevista.

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En esa línea, reveló que trabaja junto con otras personas en la organización de un encuentro que contará con especialistas extranjeros que participaron en experiencias de construcción de coaliciones amplias en distintos países. Entre los casos que mencionó se encuentran Francia, Hungría y Brasil, donde distintos sectores políticos desarrollaron acuerdos para enfrentar a sus respectivos adversarios electorales.

Consultado sobre quiénes podrían formar parte de ese armado, el dirigente incluyó tanto a referentes de la izquierda como a sectores del PRO que se sienten incómodos con el acercamiento de su partido al oficialismo. “Desde los del PRO que están avergonzados de que su partido esté con Milei, hasta Myriam Bregman”, sostuvo. Ante una pregunta específica sobre si la convocatoria también contemplaba a Cristina Kirchner y al gobernador bonaerense Axel Kicillof, respondió: “A todos”.

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Las diferencias con Mauricio Macri, Patricia Bullrich y Horacio Rodríguez Larreta

Durante la entrevista, Lousteau también se refirió a dirigentes del PRO y a sus posicionamientos frente al Gobierno nacional. En particular, ubicó a Mauricio Macri y a Patricia Bullrich dentro del espacio político que acompaña a Milei, por lo que no los contempló en los mismos términos que a los sectores del partido que mantienen distancia del oficialismo. “Patricia Bullrich es universo Milei de principio a fin, Macri es universo Milei”, afirmó.

En cambio, expresó que le gustaría que Horacio Rodríguez Larreta formara parte de una eventual construcción opositora, aunque señaló que, por el momento, no lo escuchó pronunciarse sobre la política nacional en los términos que espera para ese armado.

Lousteau también cuestionó la estrategia electoral que llevó a Cristina Kirchner a impulsar la candidatura presidencial de Alberto Fernández en 2019. El dirigente radical utilizó ese antecedente para argumentar que una eventual coalición no debería construirse únicamente mediante acuerdos circunstanciales entre dirigentes o sectores que se alejan del oficialismo. “Sabemos que el maquillaje no sirve, necesitamos construir un sistema colectivo de poder distinto”, sostuvo.

Con esa definición, planteó que la oposición necesita desarrollar una estructura política común y no limitarse a incorporar referentes de distintos partidos para ampliar su representación electoral. En su análisis, una alianza de esas características debería contar con una base colectiva capaz de sostenerse más allá de las negociaciones por las candidaturas.

La referencia al peronismo también introduce uno de los principales desafíos del proyecto: la posibilidad de integrar a dirigentes con experiencias de gobierno y estrategias electorales diferentes, sin que las tensiones internas impidan alcanzar acuerdos. Aunque Lousteau incluyó explícitamente a Cristina Kirchner y Kicillof en la convocatoria, no detalló qué lugar ocuparía cada uno dentro de la estructura ni cómo se resolverían las diferencias que existen entre los distintos sectores.

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Cuándo será la primera reunión para avanzar con el frente opositor

Hacia el final de la entrevista, Lousteau confirmó que la primera reunión para avanzar en la posible coalición ya tiene fecha y que se realizará durante este año. Sin embargo, evitó brindar más detalles sobre el encuentro, sus participantes o los temas que se abordarán. La convocatoria se encuentra, por lo tanto, en una etapa preliminar. Hasta el momento, no se presentó un programa común, una estructura formal ni un mecanismo acordado para seleccionar candidaturas.

El desafío será transformar la propuesta de coordinación en un espacio capaz de articular posiciones sobre economía, políticas sociales, funcionamiento del Estado y otros asuntos centrales de la agenda nacional. La amplitud del llamado de Lousteau abre la posibilidad de reunir a sectores diversos, pero también plantea interrogantes sobre los acuerdos programáticos necesarios para sostener una alianza.

CS/fl