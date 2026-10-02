Javier Milei recibe el Premio "economista más influyente" del Foro Económico de París

El presidente Javier Milei tendrá este viernes sus últimas actividades en París antes de regresar a la Argentina. A las 10 de la mañana (hora argentina), tras dos jornadas marcadas por reuniones con empresarios, una exposición ante inversores y un encuentro bilateral con el mandatario francés, Emmanuel Macron, recibirá una distinción del Foro Económico de París.

Se trata de una distinción destinada a reconocer a economistas considerados entre los más influyentes a nivel internacional. Milei recibirá el premio en la sede del Automóvil Club de Francia, donde tendrá lugar la ceremonia.

A la tarde, en tanto, el Presidente será el encargado de cerrar la Argentina Week, una serie de actividades que reunió en París a funcionarios argentinos, empresarios e inversores para presentar el rumbo económico del Gobierno y proyectos vinculados a sectores como energía, minería, infraestructura y tecnología.

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La foto con los gobernadores que viajaron a París

El encuentro reunió a Rolando Figueroa (Neuquén), Alberto Weretilneck (Río Negro), Ignacio Torres (Chubut), Jorge Macri (Ciudad de Buenos Aires), Alfredo Cornejo (Mendoza), Rogelio Frigerio (Entre Ríos), Carlos Sadir (Jujuy), Marcelo Orrego (San Juan), Leandro Zdero (Chaco), Claudio Vidal (Santa Cruz), Gustavo Sáenz (Salta), Raúl Jalil (Catamarca) y Juan Pablo Valdés (Corrientes).

Sin embargo, en el caso de Córdoba, participó la vicegobernadora Myriam Prunotto.

Así, el mandatario buscó mostrar en París el respaldo de dirigentes provinciales de diferentes espacios a su programa económico y a las negociaciones que el Gobierno mantiene con las provincias.

El mandatario agradeció públicamente a los gobernadores por acompañarlo y destacó que el objetivo de “hacer a la Argentina grande nuevamente” está, según planteó, por encima de las diferencias partidarias.

MV