Juan Pablo Valdés en París: saludo con Macron, selfie con Caputo y gestiones para atraer inversiones

El gobernador de la provincia, Juan Pablo Valdés, sumó un hito clave a su gira internacional en Francia al acompañar este jueves al presidente de la Nación, Javier Milei, en el Palacio del Elíseo. La delegación oficial argentina fue recibida por el presidente francés, Emmanuel Macron, en un encuentro institucional estratégico orientado a afianzar las relaciones bilaterales y captar divisas para el desarrollo del interior del país.

El gobernador de Chaco acompañó a Milei en Francia y participó de la visita a Macron

A través de sus canales oficiales, el mandatario correntino compartió postales del encuentro multilateral y destacó el valor del diálogo bilateral: "Valoramos esta oportunidad para fortalecer los vínculos y acercar nuevas posibilidades de inversión y desarrollo para nuestras provincias y para la Argentina", expresó Juan Pablo Valdés tras agradecer la recepción brindada en la capital francesa.

Ronda institucional, cumbre en la OCDE y la selfie de Caputo

La agenda del Gobierno provincial en suelo europeo incluyó además una exposición técnica en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE). En ese foro multilateral, el Ejecutivo correntino expuso junto a pares de otras jurisdicciones los activos estratégicos de las economías regionales ante líderes de corporaciones trasnacionales.

Javier Milei confirmó que volverá a Corrientes para participar del Congreso de Economía del Club de la Libertad

En el marco de las actividades en el Elíseo, el ministro de Economía de la Nación, Luis Caputo, retrató el clima de trabajo publicando una fotografía junto a la comitiva de mandatarios subnacionales. La postal incluyó a Juan Pablo Valdés junto a los gobernadores Nacho Torres (Chubut), Raúl Jalil (Catamarca), Claudio Vidal (Santa Cruz), Alfredo Cornejo (Mendoza) y el titular de YPF, Horacio Marín.

Proyección comercial y cierre de la gira en Europa

La participación de las autoridades provinciales en las mesas de negocios busca dotar de mayor competitividad a los sectores industrial, forestal y agroalimentario de Corrientes, en momentos donde las provincias buscan consolidar la exportación de bienes con valor agregado hacia la Unión Europea.

Gustavo Valdés respaldó la eliminación de las PASO: "Le costaron fortunas a los argentinos"

"Las provincias estamos alineadas con un mismo objetivo: abrir nuevos mercados a nuestros productos y atraer nuevos proyectos de empresas que inviertan en la Argentina para generar más empleo y desarrollo para nuestra gente", concluyó Juan Pablo Valdés sobre el cierre de las misiones comerciales en Europa, articuladas con el Gobierno nacional.