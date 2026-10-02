El Banco de Corrientes convoca a la Jornada PyMES para debatir el nuevo escenario económico

El Banco de Corrientes (BanCo) oficializó la realización de la Jornada PyMES, un espacio de capacitación y vinculación corporativa diseñado para analizar las perspectivas macroeconómicas del país e impulsar el desarrollo del sector privado en la región. El evento se desarrollará el próximo miércoles 7 de octubre, a partir de las 13:30, en las instalaciones del Auditorio Julián Zini de la Capital provincial.

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La iniciativa, impulsada con el respaldo institucional del Gobierno provincial, está orientada a empresarios, emprendedores, representantes de cámaras del sector, académicos y referentes de pequeñas y medianas empresas de todo el territorio de Corrientes y el Nordeste argentino. La inscripción ya se encuentra abierta mediante los canales digitales oficiales de la entidad financiera.

Disertantes de renombre y ejes de debate

El panel de expositores reunirá a especialistas destacados del ámbito financiero, tributario y económico nacional. Entre las intervenciones principales se destaca la presentación del economista Martín Tetaz, quien expondrá bajo el título "Tres cambios para entender la crisis", abordando las claves de la coyuntura financiera actual y el comportamiento de los mercados.

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Por su parte, el referente del estudio Lisicki, Litvin & Abelovich, César Litvin, brindará una conferencia centrada en el marco normativo tributario denominada "Inocencia fiscal. Oportunidades y beneficios para los contribuyentes". Finalmente, la agenda se completará con la disertación de Gastón Ríos, responsable de Corporate & Investment Banking en la firma Puente, quien analizará los alcances e implementación del "Fondo de Asistencia Laboral".

Compromiso con el desarrollo productivo del NEA

Con esta convocatoria, el Banco de Corrientes busca consolidar herramientas de inversión, opciones de crédito a tasas competitivas y estrategias de planificación patrimonial para optimizar la toma de decisiones empresariales.

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Desde la conducción del BanCo remarcaron que el objetivo central del foro es brindar certezas técnicas y alternativas financieras que permitan a las firmas locales ganar competitividad, expandir su matriz operativa y potenciar la generación de empleo genuino en la provincia de Corrientes.

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