Un hombre ingresó con un hacha a la Casa de Gobierno de Chaco y fue demorado

Un hombre fue demorado este jueves en la Casa de Gobierno de Chaco, en Resistencia, después de que la Policía encontrara entre sus pertenencias un hacha de fabricación aparentemente casera. La intervención se produjo pasadas las 11, a raíz de un incidente en una oficina del Ministerio de Infraestructura.

Según el reporte policial, el hombre ocasionaba desorden y se mostraba agresivo, lo que motivó la actuación de los efectivos de la División Guardia Casa de Gobierno, encargados de la seguridad del edificio.

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El hallazgo y el traslado a la comisaría

Durante un palpado preventivo, los agentes detectaron el hacha y procedieron a secuestrarla. La información difundida no señala que el hombre haya utilizado ese elemento durante el incidente ni describe amenazas realizadas con él.

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Por disposición de la magistratura interviniente, personal de la Comisaría Segunda de Resistencia lo trasladó a esa dependencia, donde quedó a disposición de la Justicia.

No se informaron los motivos de su presencia en la oficina ni las circunstancias que originaron el episodio.