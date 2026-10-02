La ANMAT prohibió la venta de un insumo médico comprado por Mercado Libre

La Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT) oficializó la prohibición del uso, comercialización y distribución en todo el territorio nacional de un insumo médico de alta complejidad. La resolución, formalizada a través de la Disposición N° 6285/26, se adoptó tras un procedimiento de inspección realizado en la sede de la empresa Promedik S.R.L., ubicada en la ciudad de Corrientes.

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El insumo retirado de circulación corresponde a la Punta de Shaver Smith&Nephew (REF 7205305 - LOT 51054817), un dispositivo quirúrgico estéril y descartable diseñado para cortar, afeitar y aspirar tejido blando en intervenciones artroscópicas.

La detección de la unidad irregular se produjo en el marco de las tareas habituales de fiscalización que la autoridad sanitaria nacional lleva adelante en las provincias.

Falta de documentación, trazabilidad e ingreso irregular

Durante la inspección en la Capital correntina, los fiscalizadores constataron que la unidad no presentaba los datos del importador responsable en la Argentina ni los rótulos de registro sanitario correspondientes. Al solicitar la documentación respaldatoria, la firma local manifestó haber adquirido el producto mediante la plataforma de comercio electrónico MercadoLibre, sin contar con la factura de compra ni la trazabilidad legal requerida.

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Posteriormente, las autoridades de la ANMAT consultaron a Valmi S.R.L., titular oficial del registro sanitario en el país para la marca Smith & Nephew. La firma importadora confirmó que, si bien el empaque presentaba características originales, esa serie específica (lote 51054817) nunca fue ingresada ni nacionalizada de manera legal al mercado argentino.

Riesgo sanitario para los pacientes

Al confirmarse que el insumo médico ingresó al país por canales informales sin la debida intervención aduanera y sanitaria, el organismo nacional advirtió que no es posible garantizar las condiciones de almacenamiento, funcionalidad ni la esterilidad del material descartable.

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Frente al potencial riesgo que representa el uso de insumos no autorizados en intervenciones quirúrgicas de la salud pública y privada, el Gobierno nacional ordenó la prohibición preventiva y el retiro del lote en todo el país para resguardar la seguridad de los pacientes en Corrientes y el resto del territorio.