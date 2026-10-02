Imputaron por abuso sexual a un profesor de Derecho de la UNNE en Corrientes

El Poder Judicial de Corrientes avanzó en la imputación formal contra un profesor de la Facultad de Derecho y Ciencias Políticas de la Universidad Nacional del Nordeste (UNNE), acusado por el delito de abuso sexual simple en perjuicio de una estudiante.

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La medida, impulsada por la Unidad Fiscal de Recepción y Análisis de Casos (UFIC N° 9), se dictó tras validar los elementos probatorios presentados a raíz de una denuncia radicada el pasado 9 de junio en la Capital correntina.

De acuerdo con las actuaciones del expediente, el hecho investigado ocurrió durante un encuentro informal fuera del ámbito académico estricto. El abogado querellante, Martín Ríos, precisó que durante esa reunión el docente incurrió en tocamientos e intromisiones físicas sin consentimiento, marco que se suma a un patrón de acoso sistemático denunciado por la víctima y testimoniado por otras dos alumnas de la casa de altos estudios en Corrientes.

Apartamiento institucional y negativa a responder preguntas

A raíz de la gravedad de la imputación judicial, la conducción académica dispuso separar preventivamente al letrado de la enseñanza frente a las aulas. "No trabaja en la facultad, está apartado del cargo en la UNNE como profesor de procesal", confirmó el representante legal de la querella a través de sus canales de comunicación.

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Durante la audiencia de formalización de la investigación penal preparatoria, el imputado hizo uso de su derecho a prestar declaración mediante un texto previamente redactado, pero rechazó someterse al pliego de preguntas formulado por la fiscalía de instrucción y la querella.

Si bien el acusado transita el proceso en libertad bajo pautas de conducta, la escala penal prevista para el delito imputado contempla penas que oscilan entre los 3 y los 10 años de prisión efectiva en Corrientes, según el abogado.

Evolución del proceso y contención académica

Pese al impacto emocional generado por la situación denunciada, las tres estudiantes involucradas mantienen la regularidad de sus carreras en la unidad académica de la Capital, acompañadas por esquemas de contención institucional mientras avanza la etapa probatoria.

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Desde la querella ponderaron la celeridad en la recolección de evidencia pericial e informativa por parte de los organismos de investigación penal. En los próximos días, la representación de la víctima formulará las oposiciones y requerimientos correspondientes para elevar la causa a juicio oral y público en la provincia de Corrientes.