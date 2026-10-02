El gobernador de Chaco acompañó a Milei en Francia y participó de la visita a Macron

El gobernador de Chaco, Leandro Zdero, acompañó este jueves al presidente Javier Milei en el Palacio del Elíseo, en París, durante el encuentro del mandatario argentino con su par francés, Emmanuel Macron. Según informó el gobierno provincial, Zdero saludó al presidente de Francia como parte de las actividades de la delegación argentina.

El mandatario chaqueño integra la comitiva de gobernadores que viajó junto a Milei para participar de la Argentina Week, una agenda de encuentros entre funcionarios, empresarios e inversores destinada a promover negocios y vínculos comerciales.

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Su presencia en el Elíseo formó parte del acompañamiento a la actividad presidencial. La comunicación provincial no informó sobre una reunión bilateral propia entre Zdero y Macron, ni detalló acuerdos específicos para Chaco derivados de ese encuentro.

La provincia busca inversiones en sectores productivos

De acuerdo con la información oficial, el gobierno chaqueño busca aprovechar la visita para presentar la oferta productiva provincial ante potenciales inversores. Entre los sectores mencionados aparecen energía, infraestructura y agroindustria.

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La participación de Zdero se inscribe así en la estrategia de incorporar a las provincias a la agenda de promoción económica del Gobierno nacional. Los encuentros apuntan a establecer contactos y exponer oportunidades de inversión en distintos distritos del país.

Por el momento, el comunicado difundido sobre la actividad en el Palacio del Elíseo no precisa montos de inversión, proyectos comprometidos ni convenios firmados para Chaco. Los objetivos anunciados se concentran en la promoción de la provincia y en la búsqueda de vínculos con empresarios y mercados internacionales.