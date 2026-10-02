Pagni en Córdoba: las tres claves que explican la fortaleza de Milei y por qué el escenario electoral sigue abierto

La Argentina atraviesa, según Carlos Pagni, algo más profundo que una transición entre un orden viejo y uno nuevo. El periodista y analista político planteó ante empresarios y representantes del sector financiero reunidos en la Bolsa de Comercio de Córdoba que la característica dominante de la época es la incertidumbre y que incluso podría estar agotándose la idea de que las sociedades atraviesan períodos de estabilidad relativamente prolongados para luego ingresar en transiciones hasta alcanzar un nuevo equilibrio.

“Tal vez esa forma de pensar el tiempo, de pensar la historia, esté agotada”, sostuvo Pagni durante su exposición en el encuentro “Panorama Económico-Político”, organizado por la Bolsa de Comercio de Córdoba junto a Galileo Argentina, Delta Asset Management y S&C Inversiones.

Desde ese punto de partida, el periodista propuso mirar el escenario argentino con una perspectiva más amplia y no quedar atrapado en la agenda cotidiana. Su hipótesis central fue que para comprender la fortaleza política de Javier Milei hay que observar tres factores: la centralidad que adquirió la inflación, la capacidad comunicacional del Gobierno y la crisis de representación que ya atravesaba al sistema político antes de la llegada del Presidente.

La inflación como capital político. Para Pagni, el principal activo político de Milei sigue siendo haber identificado a la inflación como “el tema de nuestro tiempo”. La explicación es económica, pero también social y política. El periodista recordó que la Argentina arrastra desde hace décadas una combinación de estancamiento e inflación y sostuvo que esa persistencia terminó erosionando las explicaciones basadas exclusivamente en la polarización entre gobiernos anteriores. El votante, planteó, dejó de aceptar que el problema pudiera explicarse simplemente por Cristina Kirchner o Mauricio Macri.

“Ahora cambié a Cristina por Macri, a Macri por Cristina y sigo teniendo el problema. ¿No serán todos?”, resumió al reconstruir el razonamiento que, a su juicio, llevó a una parte del electorado a buscar una alternativa por fuera de la política tradicional.

En ese proceso ubica la aparición de Milei. Pagni recordó que en las PASO de 2023 el entonces candidato libertario obtuvo alrededor del 30% de los votos pese a carecer de estructura partidaria, experiencia de gestión, representación territorial y presencia relevante en el Congreso.

La particularidad, según su interpretación, es que esas carencias fueron precisamente parte de su atractivo. “Lo elijo no a pesar de todas esas carencias, sino por esas características”, explicó Pagni al reconstruir la lógica de aquel electorado.

La inflación, además, tendría una dimensión social especialmente importante en una economía con elevados niveles de informalidad. Para quienes no cuentan con un empleo registrado, un sindicato o mecanismos institucionales de negociación salarial, la suba de precios impacta directamente sobre los ingresos.

“Pelear contra la inflación termina siendo la mejor política social o la principal política social”, sostuvo.

El dato actual muestra, sin embargo, que el problema está lejos de haber desaparecido. El INDEC informó que el IPC nacional registró una suba de 1,7% en agosto de 2026, mientras que la actividad económica mostró señales de debilidad: el EMAE cayó 1,4% interanual en julio y 2,9% en la comparación mensual desestacionalizada.

Ese contrapunto entre estabilización de precios y actividad económica aparece como uno de los desafíos centrales que Pagni identificó para la administración libertaria.

El segundo capital: la comunicación. El segundo factor señalado por Pagni es la capacidad de comunicación de Milei y de su equipo. El periodista diferenció la comunicación tradicional de una estrategia en la que las redes sociales dejaron de ser una herramienta adicional para convertirse en el principal hábitat político de una parte del Gobierno.

Según Pagni, Milei logró una conexión emocional con sectores de la sociedad que sentían que la dirigencia tradicional no comprendía su malestar. Esa conexión, sostuvo, tuvo menos que ver con la complejidad de sus argumentos económicos que con la identificación que produjo su gestualidad y su manera de confrontar con la política establecida.

A eso le sumó el manejo de las redes sociales. “El equipo de Milei es el primer equipo político en la Argentina que vive en las redes”, afirmó.

El fenómeno, para Pagni, excede al Gobierno argentino y plantea una discusión más amplia sobre el funcionamiento de las democracias. El algoritmo, explicó, tiende a mostrar a cada usuario los contenidos que confirman sus ideas y prejuicios. En ese sentido, las redes pueden convertirse en un espacio de comunicación política mucho más segmentado que los medios tradicionales.

Pero el analista también marcó un límite. A su juicio, el Gobierno atraviesa actualmente una crisis de comunicación y enfrenta el desafío de explicar hacia dónde conduce su programa económico.

La “tierra prometida” del programa económico. Allí apareció uno de los puntos más relevantes de la exposición: la dificultad de sostener un programa de estabilización si sus costos sociales y económicos terminan erosionando el consenso que lo hizo posible.

Pagni recuperó una formulación del sociólogo Juan Carlos Torre para señalar que todo programa de estabilización necesita tres condiciones: consistencia técnica, una “tierra prometida” y una expectativa clara sobre el resultado final.

La metáfora que utilizó fue gráfica: “Yo te voy a hacer destruir tu casa para que tengas una nueva casa. Si no te muestro muy bien el render de cómo va a ser la nueva casa y te hago sentir cómo vas a vivir en esa casa, ¿quién deja destruir su casa?”.

El problema, planteó, es que la estabilización puede convivir con una recesión y generar una reacción social contra el propio programa. Allí trazó un paralelo con experiencias anteriores de estabilización, mencionando a los gobiernos de Carlos Menem y Mauricio Macri.

“El gran problema de Milei es que no le pase lo de Menem o que no le pase lo de Macri”, sostuvo, en referencia a la posibilidad de que el costo de la estabilización termine afectando el respaldo político al programa.

La crisis de la política tradicional. El tercer factor que Pagni considera decisivo es que la crisis que permitió la aparición de Milei no desapareció con su llegada al poder.

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Su análisis apuntó especialmente a dos espacios: el que históricamente representó el macrismo y el peronismo.

En el primer caso, sostuvo que La Libertad Avanza produjo una transferencia de votantes desde el espacio de Mauricio Macri que todavía no terminó de resolverse. “El daño no te lo hace el que habla mal de vos, el daño te lo hace el que se queda con tus votantes”, afirmó.

Respecto del peronismo, Pagni puso el foco en la disputa entre Cristina Kirchner y Axel Kicillof y, fundamentalmente, en la pérdida de cohesión territorial del espacio. Según su lectura, la ruptura en la relación entre ambos representa algo más profundo que una disputa interna: afecta el mecanismo territorial que durante años permitió al kirchnerismo ordenar al peronismo.

A esto agregó un dato que considera particularmente relevante para el escenario que viene: la retracción del peronismo en distintas provincias del interior y la posibilidad de que ese territorio se convierta en un espacio disponible para el oficialismo.

Pagni vinculó esa posibilidad con la estructura económica de esas provincias y con la recepción de un discurso de apertura económica, inversión y desarrollo de actividades como la minería.

Una elección atravesada por la incertidumbre. El resultado de la exposición fue, finalmente, menos una definición sobre el desenlace electoral que una descripción de un escenario abierto y en transformación.

Pagni planteó que dos de los tres pilares que explicaron la consolidación del liderazgo de Milei —la comunicación y la situación económica— están hoy sometidos a tensión, mientras que el tercero, la crisis de representación de la política tradicional, continúa vigente.