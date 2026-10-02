Natalia de la Sota: "No descarto ser candidata a gobernadora"

La diputada nacional Natalia de la Sota no descartó “ser candidata a gobernadora” de Córdoba en las elecciones 2027.
“Mi proyecto primero nunca fue ser intendente. Yo estoy trabajando en otro sentido. Es muy difícil pensar, diría imposible pensar en un acuerdo, si el camino que ha tomado el gobierno provincial, y siguen ese camino, es este: acompañar este modelo económico, social, político que plantea el gobierno nacional”, agregó en declaraciones a Mitre Córdoba.
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Elecciones 2027
“Mi primera diferencia es esa, puedo tener otras, pero mi primera y gran diferencia es esa. Yo no descarto ser candidata a gobernadora tampoco”, afirmó en diálogo con Jorge “Petete” Martínez.
“No lo descarto, no lo tengo decidido, no es una decisión que yo tenga que tener. que yo tenga que tomar en soledad, por supuesto, pero creo que hay mucha gente también que necesita ser representada”, insistió la legisladora cordobesa.
“Creo que hay que estar preparado para cualquier batalla y Defendamos Córdoba está creciendo, lo estamos haciendo crecer, así que no lo descarto. No estoy diciendo que sí ni que no, digo, no lo descarto”, remarcó De la Sota.
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Críticas al gobierno provincial
Además señaló que "no son nuevas y son conocidas mis diferencias con el gobierno provincial". "Y son muy claras, en el 2023 ellos trabajaron para que ganara Milei. Y yo no cuestiono, pero yo fui opositora a Milei. Yo sabía y sentía que esto podía pasar", puntualizó.
"En el Congreso facilitaron la aprobación de leyes que claramente provocaron muchísimo daño a la Argentina y a Córdoba. Yo me opuse, pero también busca quedar bien este gobierno provincial porque por los medios dice una cosa y en el Congreso dice otra. No confronta, y creo no equivocarme cuando digo que ven también con entusiasmo la posible reelección de Milei. Entonces es muy difícil", expresó sobre la posibilidad de un acuerdo de cara a las elecciones 2027.
“Lo digo en relación a lo que veo de cómo se están manejando, de esta buena relación con el jefe de Gabinete, de esto que hablan de que la mejor imagen en Córdoba es la de Milei y la del gobernador. Es como que ven con buenos ojos, trabajar en ese sentido”, evaluó en otra parte de la entrevista.
“Lo que yo veo es una mansa actitud ante los ataques de Milei para con Córdoba, para con los cordobeses, para las 700.000 familias que no tienen más el régimen de descuento de gas en este momento”, ejemplificó la diputada.
“Yo entiendo que se pueda tener momentos de discutir temas, o de consensuar algunos, por supuesto, no soy necia, creo que no hay que generar conflicto, porque sí. Ahora, esto ya es un límite”, aseguró.
“Y yo creo, sinceramente, que nosotros tenemos que ir, marchar hacia un modelo distinto, modelo económico y social distinto, modelo más justo, más solidario, más sensible”, concluyó De la Sota.