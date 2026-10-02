Condenaron a un chofer de DiDi que intentó robarle a una pasajera y la arrojó del auto

Un conductor de DiDi fue condenado a tres años y medio de prisión efectiva luego de que intentara robarle a una pasajera y la empujara del auto en marcha en la ciudad de Córdoba.

El episodio ocurrió el 3 de julio de esta año a la mañana en barrio Crisol de la capital cordobesa.

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Chofer de Didi, condenado

El chofer de un Chevrolet Onix, identificado como Marco Albino Salomone, luego de que la pasajera abordara el automóvil, detuvo la marcha en la esquina de calles La Mancha y Málaga.

En esas circunstancias, “la amenazó con un cuchillo de cocina, le provocó lesiones leves e intentó sustraerle su teléfono celular iPhone 16”.

Siempre de acuerdo al Ministerio Público Fiscal (MPF), “luego el agresor la empujó del automóvil en marcha”.

“La víctima fue asistida inmediatamente en el lugar por un grupo de jóvenes estudiantes que salían de un acto escolar”, precisó el MPF.

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Sistema de flagrancia

Además señaló que “la rápida resolución del caso fue posible gracias a la aplicación del procedimiento abreviado inicial del Sistema Integral de Flagrancia.”

De este modo “el Juzgado de Control en lo Penal Económico, a cargo de Gustavo Hidalgo, condenó a tres años y seis meses de prisión efectiva al conductor de la aplicación DiDi, sentencia que fue dictada el pasado 21 de agosto, a solo un mes y medio del hecho, a solicitud del fiscal de instrucción Federico Rivas”, concluyó el comunicado oficial.