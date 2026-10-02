Karina Milei y gobernadores visitaron el mercado mayorista de Rungis

La secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; y un grupo de gobernadores argentinos visitaron este viernes el Rungis Marché International, en París, para conocer el circuito de ingreso, distribución y comercialización de productos argentinos en el mercado europeo.

La actividad se desarrolló durante la madrugada de la capital francesa, en coincidencia con el horario de apertura del establecimiento y la recepción de mercadería. El recorrido tuvo como objetivo observar el funcionamiento de la cadena comercial que permite que los productos argentinos lleguen a los distintos puntos de venta del continente.

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El mercado de Rungis es considerado el mayor mercado mayorista del mundo y constituye un centro estratégico para el abastecimiento y la distribución de alimentos. La visita permitió a los integrantes de la delegación interiorizarse sobre los procesos vinculados con la recepción de productos, su circulación dentro de las instalaciones y las instancias de comercialización.

Además de Karina Milei y Santilli, participaron de la recorrida los gobernadores de Chubut, Ignacio Torres; de Santa Cruz, Claudio Vidal; de Corrientes, Juan Pablo Valdés; y de Jujuy, Carlos Sadir.

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La comitiva también estuvo integrada por el embajador argentino en Francia, Ian Sielecki; el presidente de la Agencia Argentina de Inversiones y Comercio Internacional, Diego Sucalesca; y el secretario de Comunicación y Medios, Fabián Fernández.

La presencia de funcionarios nacionales y mandatarios provinciales reunió a representantes del Gobierno y de distintas jurisdicciones del país en una actividad vinculada con la inserción comercial de la producción argentina en Europa.

CS/ff