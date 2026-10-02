Vance llegará a la Argentina en noviembre con el PCT y el acuerdo comercial pendientes

JD Vance visitará la Argentina en noviembre. La confirmación llegó desde Washington y el vicepresidente estadounidense tendrá una reunión formal con Javier Milei en la Casa Rosada, aunque la fecha exacta y el resto de la agenda todavía no están definidos. En Casa Rosada señalaron que hubo "una primera avanzada"; pero el detalle de la agenda no está aún definido.

La presencia de Vance no es un dato menor. Se trata de una de las figuras que se posiciona para suceder a Donald Trump, en una feroz interna con Marco Rubio, el Secretario de Estado republicano. Mientras que Vance juega con el apoyo de tecnomagnates con Peter Thiel, a Rubio le atribuyen el diseño de la política exterior trumpista.

Además, Vance vendrá a la Argentina en el mismo mes en el que arribe León XIV, aunque la fecha está por definirse.

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El viaje consolida un vínculo que el Gobierno exhibe como uno de sus principales activos. Milei y Vance ya se habían visto en la Casa Blanca en octubre del año pasado, y el respaldo financiero de la administración de Donald Trump marcó un salvataje electoral para la administración libertaria. La buena sintonía, sin embargo, no alcanza para destrabar los compromisos que la Argentina asumió y que todavía dependen del Congreso.

Patentes, otra vez en el Senado

El primero es la adhesión al Tratado de Cooperación en materia de Patentes (PCT). El Senado le había dado media sanción en 1998 y el expediente durmió en Diputados durante casi tres décadas, hasta que la Cámara baja lo aprobó el 27 de agosto. Lo hizo con una reserva sobre el Capítulo II, el del examen preliminar internacional, que se incorporó a pedido de los laboratorios de capital nacional nucleados en CILFA. Ese cambio obligó a devolver el texto a la Cámara alta.

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Allí volvió a frenarse. El 22 de septiembre, el plenario de las comisiones de Industria y Comercio y de Relaciones Exteriores no consiguió quórum y la reunión se levantó. En el oficialismo aseguran que la aprobación llegará en octubre, aunque el compromiso original con Washington fijaba el 30 de abril como plazo.

El ARTI, sin fecha

El segundo frente es más amplio. El Acuerdo de Comercio e Inversión Recíprocos (ARTI), firmado el 5 de febrero, todavía no fue enviado al Congreso. El texto se organiza en seis secciones que van desde aranceles y cupos hasta barreras no arancelarias, propiedad intelectual, comercio digital y seguridad económica. Prevé la eliminación de aranceles para 221 productos y cupos libres de derechos para carne, autos y quesos. Recién entrará en vigor 60 días después de que ambos países notifiquen que completaron sus trámites internos. El ministerio de Desregulación y Transformación del Estado, con Alejandro Cacace a la cabeza, trabaja en el envío del paquete.

Según trascendió, la Casa Rosada evalúa avanzar con parte de la implementación por decretos y resoluciones mientras busca ajustes tras un fallo de la Corte Suprema estadounidense.

La presión de Washington

A fines de agosto pasó por Buenos Aires Jeff Goettman, representante comercial adjunto de Estados Unidos (USTR). Se reunió con el canciller Pablo Quirno y con el ministro de Economía, Luis Caputo, y reclamó avances en la ratificación parlamentaria. Durante su estadía también mantuvo encuentros con cámaras empresarias como CAEME, que agrupa a los laboratorios de capital extranjero y empuja la adhesión al PCT sin reservas aunque dicha reunión pasó por debajo del radar.

El mensaje se repitió días después. En el foro de minerales críticos realizado en el Alvear, la número dos de la embajada, Heidi Gómez Rápalo, vinculó la ratificación del ARTI con la confianza de los inversores.

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Tras la postergación en el Senado, AmCham Argentina difundió un comunicado en el que pidió avanzar con la adhesión al PCT aun con la reserva incorporada por Diputados, y la presentó como un paso concreto para la llegada de inversiones. En junio, la cámara ya había reclamado una aprobación rápida.

Los números del intercambio acompañan. Las exportaciones argentinas a Estados Unidos rozaron los US$ 6.000 millones entre enero y julio, un 38% más que un año atrás. Con Vance en camino, la incógnita es si el Congreso llegará a noviembre con alguna de las dos aprobaciones bajo el brazo.