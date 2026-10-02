Máximo Kirchner habló en San Juan y cuestionó duramente al Gobierno: "Es duro lo que vive la gente"

Siguiendo con su agenda en la provincial, el diputado nacional, Máximo Kirchner participó del encuentro “Democracia, interior y participación” junto a Sergio Uñac y Celeste Giménez, senadores y diputados nacionales, y dirigentes peronistas.

“Nosotros entendemos, tenemos que tratar de gobernar para los 48 millones argentinos y argentinas. Es duro lo que vive la gente, necesitamos dar las discusiones que sean necesarias para transformar esta realidad y por eso proponemos la creación de una herramienta que aporte recursos a los sectores más ajustados por Milei y a las provincias”, señaló en relación a la presentación del proyecto que cobra un 3% a las Transferencias Internacionales de Capital.

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Y agregó: “Si en algún momento este gobierno tuvo un buen dato de la economía, no va a tener más. De la Rúa en diciembre de 2001 tenía deflación porque la gente no comía, los precios bajaban en Argentina. Esto no quiere decir que uno está defendiendo un proceso inflacionario, lo que digo es que pensemos las cosas que estamos diciendo, y no nos atemos a situaciones que muchas veces tienen que ver con contexto y eventualidades. No hay equilibrio social sin justicia fiscal”.

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Para luego explicar: “Cuando nosotros decimos justicia fiscal por equilibrio social, quiere decir que nadie va a dejar de ganar, pero muchos van a dejar de perder. Tenemos que lograr que las familias argentinas dejen de tener la calculadora en la cabeza todo el tiempo”.

Además, cuestionó el fallo de la Corte que habilitó la derogación de la ley de Tierras, “el Congreso Nacional a partir de la movilización popular, impidió la extranjerización de la tierra que ponía en riesgo la soberanía nacional, y ellos desconocen a la soberanía como un bien colectivo, desconocen lo que representa para la soberanía los excombatientes de Malvinas organizados. Es grave que tres personas en un país de cuarenta y ocho millones estén diciendo la manera que lo deciden. Es gravísimo”.

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En ese punto, remarcó: “Nuestro país necesita realmente tener una Corte Suprema que defienda el interés de los argentinos y argentinas. Porque si no, aparte, muchas veces terminamos preocupándonos por el rol del individuo ante el Estado, pero nunca el rol del individuo, las corporaciones y cómo las corporaciones los trata, cómo le establece los precios de su celular, algo que hoy es importante para muchos y muchas ya que permite estudiar y trabajar”.