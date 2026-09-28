RDI: Máximo Kirchner y Cristian Ritondo están al frente del ranking patrimonial en diputados

El periodista, Leandro Bravo, durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) en +Perfil, repasó las declaraciones juradas patrimoniales de los diputados nacionales y detalló los principales patrimonios informados ante la Oficina Anticorrupción. Máximo Kirchner y Cristian Ritondo encabezan el listado, con más de $10.000 millones declarados cada uno.

El 31 de agosto venció el plazo para la presentación de las declaraciones juradas patrimoniales correspondientes al período fiscal 2025. En este contexto, Leandro Bravo explicó: “El 31 de agosto venció el plazo para presentar declaraciones juradas y bueno, el diario Perfil hizo un informe con las 12 fortunas más grandes de la Cámara de Diputados”.

Sobre el patrimonio declarado por Máximo Kirchner, señaló: “En este caso, bueno, propiedades que tiene tanto en Santa Cruz como en la ciudad de Buenos Aires”. Y agregó: “Él tiene participación dentro de esas dos sociedades y si nosotros dolarificamos este patrimonio, estamos hablando de un patrimonio superior a los 7 millones de dólares, digamos, así de base”.

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Cristian Ritondo y el patrimonio empresarial

El segundo lugar corresponde a Cristian Ritondo, quien declaró $10.462.159.836,79. Una de las particularidades de su declaración es que no informó una casa o departamento como propiedad personal. Bravo destacó este aspecto: “Bueno, fue bautizado en el Congreso por algunos diputados como aloe vera porque cada semana se le descubre una propiedad nueva”.

Sobre la misma línea, precisó que, “en este caso él tiene una fortuna declarada de 10.462.159.836 pesos con 79 centavos. Pero el dato más llamativo es que él no declara ser propietario de ninguna casa o departamento en la República Argentina”.

Sobre el origen de buena parte del patrimonio, explicó: “Y además, más del 90% de su patrimonio es por la tenencia de una empresa de emprendimientos de su padre”.

Bravo continuó con el resto de los legisladores: “Después tenemos acá 10 caras, algunas conocidas, otras menos. Donde vamos a hacer un repaso rápido”.

Entre ellos mencionó a Álvaro García, Fernando de Andreis, Martín Lousteau, Nicolás Massot, Karen Reichardt, Ignacio García Aresca, Álvaro González, Manuel Quintar y Jorge “Loma” Ávila.

Sobre Reichardt, destacó: “Producto de una división de bienes, lo que fue un divorcio, y una propiedad heredada. En este caso, Raychard tiene una larga trayectoria dentro del espectáculo. Se podría decir que ella es la que más justifica su bien, porque lo hizo trabajando.+”.

En cuanto a Manuel Quintar, Bravo remarcó una particularidad vinculada con el vehículo que había generado repercusión pública. “Y todavía no la declaró. Ese es el dato”, planteó en +Perfil.

El sueldo de los diputados y la relación con sus patrimonios

Hacia el final del informe, Bravo incorporó el dato de la dieta mensual de los diputados nacionales y propuso compararlo con sus patrimonios y con la cantidad de proyectos presentados. “Hoy es todo táctil. Pobre, tarde, debe ser eso”, ironizó durante el repaso.

A su vez, señaló: “Sí, pero además si hacemos una relación de trabajo o labor en base a los ingresos, después la cifra va a ser sideral. Ese es un informe que prometimos vamos a tener más adelante, cuánto gana un diputado en relación a los proyectos que ha presentado”.