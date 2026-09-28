Crece la distancia entre los números de la economía y el discurso presidencial

De acuerdo a diversos expertos, bancos y demás, la economía está al borde de una recesión técnica. La palabra recesión ha sido una palabra que se ha escrito mucho durante este fin de semana. Por ejemplo, La Nación dice que la magnitud de la baja del EMAE, el mes de julio fue muy fuerte, deja poco margen para una recuperación tras el trimestre del año, que es julio, agosto, septiembre. Estaríamos cerrando este trimestre, veremos los datos posteriormente, con algún nivel eventualmente de recesión.

Esto lo ha ratificado también el banco JP Morgan, en un reporte que se publicó el viernes pasado, y que sugiere que el PBI seguirá cayendo y que eventualmente podría repuntar algo a fin de año. Y hay muchos que está viendo un crecimiento para este año 2026 por debajo del 2%.

Esto contrasta por supuesto mucho con lo que dice el presidente. Por lo tanto, para el tercer trimestre del año, el banco JP Morgan, que es el banco más importante del mundo, dice que va a pasar esto. Ocurra o no ocurra lo que dice Morgan, la influencia de Morgan en el comportamiento de los mercados es muy importante.

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También esta mañana es noticia la caída de la inversión, que parece mentira, porque todos suponemos que hay unas inversiones monumentales, a partir del famoso RIGI. El presidente dijo que salen los dólares por las orejas ,pero no pasó. Pero la inversión se redujo 8.1% en el mes de julio, según un trabajo presentado por el estudio Ferreres y asociados, que son personas muy serias, y han advertido de novedad que la inversión es esencial para el crecimiento. Sin inversión no hay crecimiento. Así que hay datos acá que confluyen, lo de Morgan, lo de Ferreres. Inversión, nivel de actividad, recesión, estancamiento.

En este contexto, un dato que parece menor, pero ha cerrado su planta en Rosario, la compañía Electrolux, que tenía 180 empleados, creo que se ha quedado con 100 y se vuelve una importadora. Cerró ya directamente. Hacían heladeras, freezers, lavarropas y ahora las van a importar de plantas desde otros países.

Y acá agregamos un dato que contribuye a este momento bien complicado en la vida económica argentina, que es la entrevista que el presidente Milei ofreció a la agencia Bloomberg. El presidente fue entrevistado por un editor llamado John Micklethwait, que le hizo unas preguntas básicas. Ahí es donde vemos que el presidente tiene muchas dificultades para responder sin agredir, porque se controló de insultar a nadie. Se habló de recesión, relación con los chinos, el mercado, el cepo, el mercado de cambios controlado. Preguntas elementales, no hubo ninguna pregunta que una diga: "Guau". Era todo básico.

Saben que el presidente no está acostumbrado a responder preguntas que no sean como lo que vemos habitualmente en Buenos Aires o en Argentina, y lo que hemos visto hasta ahora es que cuando hay una situación incómoda, el presidente reacciona con una exaltación o enajenada. No podía hacer eso en Nueva York, entonces esa carencia de posibilidad de insultar se tradujo en una visible incomodidad por parte del presidente para responder cuatro, cinco, seis preguntas que eran muy básicas.

No obstante, anoche el presidente anoche dijo cosas como que estamos en máximos históricos de todo, de inversión, de nivel de actividad y de consumo.

O acá estamos en un malentendido de niveles fuera de proporción y estamos todos muy equivocados, todos afectados por alguna cosa que nos impide entender lo que el presidente dice, o el presidente ha perdido contacto con la realidad. O dice cualquier cosa, a sabiendas. Yo no puedo saber si lo dice sabiendo. En el caso de que el presidente no tenga razón, yo no puedo saber si el presidente se cree lo que dice, está mal informado, le dicen cualquier cosa, algo está pasando con la economía argentina.

El presidente aseguró que el consumo está en máximos históricos, dijo que los indicadores están arrojando cualquier cosa. Él atribuyó este enloquecimiento de los indicadores. El presidente argumenta que ese tablero está alterado porque la economía argentina está en una transformación.

Yo puedo tomar que en parte pueda ser algo que está pasando. Que la transformación, muestra un grado de heterogeneidad realmente muy alto y que los indicadores han enloquecido. Lo que pasa es que han enloquecido todos los indicadores, de modo simultáneo, consumo, actividad, inversión, recesión, riesgo país, pobreza, desempleo, empleo informal, salario, inflación.

Así que el presidente afirmó ayer que la Argentina está viviendo máximos históricos en materia de producción, de consumo y demás, y que los indicadores, que son los que muestran lo contrario a eso que el presidente dice, están arrojando cualquier cosa.

Y después dijo algunas cosas muy raras, que no son económicas, pero que deben ser mencionadas. En donde en muchos casos no hubo ni siquiera el interés de hacer una re-pregunta básicas, el presidente firmó que Argentina había echado del país 10.000 terroristas. Y después dijo que había echado 20.000 más.

Después dijo que el crecimiento económico está entre el 18 y el 20 por ciento. Después dijo que la Quinta de Olivos se había vuelto una base militar. Por razones de seguridad que no explico. Después dijo que la ONU quiere sembrar terror en el mundo. Una cosa que la ONU sea una institución cuya efectividad esté bajo discusión, sin duda. Y otra cosa es que la ONU quiere sembrar terror. Lo llamó terroristas. Y luego acusó a la ONU de un manejo genocida de la pandemia. Pasaron cinco años. Hay debates hoy en día más contemporáneos.

Después, por supuesto, no se privó de insultar periodistas y economistas. En un momento determinado, hizo un cambio de punto de vista respecto a lo que ocurrió en Formosa, con los periodistas de La Nación, que fueron detenidos en Formosa. Y que el presidente ayer se desmintió a sí mismo porque había celebrado tal detención. El otro día en un apresurado tweet o posteo. Todo muy raro.

Además, un presidente que reacciona con unos números algo estrafalarios. Cuando dijo, por ejemplo, que la baja de la inflación nos había devuelto a los argentinos 100.000 millones de dólares. El PBI argentino a 600 y pico de mil millones, o sea, nos devolvió el 15% del PBI. Yo creo que no es un dato que no está registrado. Ni siquiera es visible.

Cuando el presidente arroja unos números al voleo, también le da responsabilidad a que “se viene el riesgo kuka”. Yo me acordaba de Macri, cuando y el macrismo especulaban todo el tiempo con asustar a la gente con que venían los kukas. Y eso fue un tiro por la culata, porque finalmente la gente se lo creyó y empezó a actuar en consecuencia. si el presidente está tan preocupado, debe ser correcto que viene de vuelta el populismo. Ahora está ocurriendo lo propio.

En este sentido Milei dijo que estaban armados hasta los dientes para contraponerse a la catástrofe financiera que va a ocurrir previo a las elecciones. Con lo cual todo el mundo se va a guarecer. “Se viene la catástrofe financiera”. “¿Quién lo dijo?”. “El presidente”. Dijo que estamos armados con 75.000 millones de dólares. ¿Perdón? Que compramos 20.000 millones, que tenemos 20.000 millones de los chinos, 20.000 millones de Estados Unidos, más las inversiones que vengan, más tenemos la capacidad de vender en el mercado futuro 15.000 millones de dólares. Eso requería unas repreguntas, ¿no es cierto? A ver señor, un número.

Es más, me dio la impresión que esta última aparición del presidente fue para compensar lo ocurrido con Bloomberg, cuando el presidente quedó mal parado, generando más preocupaciones que certezas.

Este es el estado de cosas, que se proyecta sobre la política y dentro de eso, en las tensiones internas dentro de la Libertad Avanza y el eventual o no de un acuerdo con el PRO, que es una cosa cada vez más rara. Y sobre el peronismo, que por supuesto tiene un montón de obstáculos y de cuestiones que debe dirimir, pero este, el estado de cosas contribuye a que el peronismo diga, bueno, esto va muy mal, porque los datos son visibles, es un desastre total.