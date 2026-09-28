RDI: 8.000 declaraciones juradas bajo la lupa, qué funcionarios sumaron inmuebles y créditos sin reflejo claro en sus declaraciones

El analista de datos, Andrés Snitcofsky, durante su participación en Ronda de Investigación (RDI) por +Perfil, procesó 7.937 declaraciones juradas patrimoniales de funcionarios y comparó los registros de 2024 y 2025. Su investigación puso el foco en los inmuebles declarados, las variaciones patrimoniales y los créditos hipotecarios obtenidos durante el último año.

El análisis permitió establecer la cantidad de inmuebles declarados por distintos funcionarios y comparar cómo evolucionaron entre un año y otro. Snitcofsky aclaró que los valores utilizados corresponden a los montos consignados en las declaraciones y no necesariamente al precio de mercado de las propiedades. “No es el inmueble en el precio de mercado, sino que es el inmueble de la tasa”, planteó.

Asimismo, explicó que el objetivo no era limitarse a identificar a las grandes fortunas, sino detectar quiénes registraron los mayores incrementos en cantidad de bienes: “Lo interesante que empezamos a ver, no es solamente, acá estamos hasta ahora viendo la situación a 2025, o sea, de este año estamos viendo lo que declaran del año pasado”. Y agregó: “Hay muchos que no son muy conocidos porque piensen que acá no estamos viendo las grandes fortunas, sino los grandes crecimientos en su patrimonio”.

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Qué funcionarios sumaron más propiedades

Uno de los gráficos elaborados por Snitcofsky compara la cantidad de inmuebles declarados entre 2024 y 2025. “Este gráfico que está acá es, ¿cuántas propiedades más declararon entre 2024 y 2025 estos funcionarios?”, manifestó.

También fue mencionado Luis Petri, quien, según la comparación presentada, pasó de declarar dos inmuebles a cuatro: “Ahí dice, Mendoza, Libertad Avanza, tenía dos inmuebles, ahora tiene cuatro. O sea, sumó dos inmuebles nuevos. Felicitaciones”.

El problema de la calidad de las declaraciones juradas

Más allá de las cifras, Snitcofsky puso el foco en la calidad de los datos disponibles. El investigador señaló que encontró inconsistencias importantes en la información declarada, lo que dificulta las comparaciones automáticas. “Lo interesante cuando me pongo a jugar con estos datos siempre es cuando ves la calidad del dato, te das cuenta que no solamente no hacen nada, sino que casi que te diría que no podrían hacer nada”, resaltó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

En ese sentido, señaló que existen declaraciones con inmuebles registrados con superficies o valores que dificultan determinar correctamente su evolución: “Porque cuando ves las declaraciones juradas de todas estas personas que declaran inmuebles que tienen cero metros cuadrados o que el precio, el costo de la declaración jurada dice mil pesos, porque no pusieron la coma donde corresponde”.

El cruce con los créditos hipotecarios

Una de las partes centrales de la investigación consistió en cruzar las declaraciones juradas con información sobre créditos hipotecarios obtenidos durante 2025. “Entonces, cruzamos con los créditos hipotecarios. ¿Se acuerdan del tema de créditos hipotecarios? Y lo único que me fijé es, los que consiguieron un crédito hipotecario en el 2025, ¿lo declararon?”, expresó.

El análisis encontró casos en los que funcionarios que habían obtenido créditos hipotecarios no los habían reflejado de la misma manera en sus declaraciones: “Todas las barritas rojas quiere decir que tuvieron un crédito hipotecario y no lo declararon”.

Snitcofsky explicó que las declaraciones deberían contemplar tanto las deudas como los bienes adquiridos mediante financiamiento. “A ver, en la OA vos tenés que declarar, por un lado, las deudas y, por otro lado, si tuviste un crédito hipotecario, compraste una propiedad”, describió.

Para el investigador, este cruce de información abre una nueva línea de análisis sobre la evolución patrimonial de los funcionarios: “Justamente la mejor manera de mostrarles eso. Y ahí tendríamos que entrar e investigar si es verdad que todos esos créditos hipotecarios sucedieron y no son alguna tramolla para decir, tengo otro estadito en negro”.