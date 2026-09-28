El abogado y denunciante de la causa ANDIS, Gregorio Dalbón, pasó por Ronda de Investigación en +Perfil y pidió la detención de Diego Spagnuolo y sostuvo que existe riesgo de entorpecimiento de la investigación y de fuga. Además, reclamó avanzar sobre las responsabilidades de los distintos involucrados en la presunta trama de corrupción.

La causa que investiga presuntas maniobras de corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) sumó un nuevo pedido de la querella. Gregorio Dalbón explicó el origen de su presentación: “Yo había hecho la denuncia por el tema del desfalco de ANDIS, no solamente por los audios, sino por lo que había sido y lo que teníamos como información en la propia denuncia”.

Según el abogado, el avance de la investigación modificó el escenario inicial: “Y bueno, obviamente que la investigación cambió de escala”.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para Dalbón, la situación procesal actual habilita a analizar una eventual prisión preventiva. “Ahora la presentación que se hace es porque ya la cámara confirmó el procesamiento y se sumaron informes que describen las operaciones”, planteó.

El riesgo de entorpecimiento de la causa

“El principal riesgo es que afecte la prueba pendiente”, sostuvo Dalbón. Y explicó: “Spagnuolo, acordate que dirige el ANDIS durante el periodo que se está analizando, y de acuerdo con lo que presenté, la causa todavía busca reconstruir expedientes, comunicaciones, pagos, vínculos, y todas esas situaciones que tienen que ver con funcionarios y proveedores, pasaron por la cabeza de Spagnuolo”.

El abogado también señaló que la investigación no se habría sustentado exclusivamente en los audios que trascendieron públicamente. “Los datos de ayer y anteayer, que han sido públicos, también son conocidos por Diego Spagnuolo y hay más de este tipo de datos”, afirmó en +Perfil, el nuevo medio de Editorial Perfil.

Sobre el riesgo de fuga, agregó: “Más allá de que tenga la prohibición de salida, hay miles de formas de salir del país sin que tenga que tener esa prohibición”.

El impacto sobre las personas con discapacidad

Dalbón puso especial énfasis en las personas que, según su planteo, resultaron afectadas por las presuntas maniobras investigadas. “Y otro de los temas que también me gustaría decirte, para que todos los que te escuchan y los que te ven lo tengan en consideración, es la afectación a las personas con discapacidad, explica la relevancia pública de esta situación”, expresó.

Y agregó: “No estamos hablando de situaciones coyunturales, de otro tipo de corrupción estatal, estamos hablando de la discapacidad y del riesgo procesal, los montos, el tipo de prestaciones, todas estas cosas que hacen que el tema sea grave”.

En ese marco, aclaró que su pedido no pretende funcionar como una anticipación de pena. “No pedí la detención como castigo, ni para anticipar condena, la pedí porque surgen de los elementos expuestos en la causa que se confirma el procesamiento, que las medidas relevantes sobre contrataciones y pagos deben producirse sin interferencias de Diego Spagnuolo”, resaltó.

Sobre una eventual alternativa menos gravosa, señaló: “Si se puede neutralizar con una medida menos gravosa también podría ser una tobillera”.

El rol de Spagnuolo y la posibilidad de que sea arrepentido

Dalbón también consideró que Spagnuolo podría convertirse en imputado colaborador. “No hay una posibilidad. Es la única posibilidad que tiene Spagnuolo”, sostuvo ante la consulta sobre un eventual régimen de arrepentido.

Dalbón respaldó el avance de la investigación

El denunciante consideró que la causa tuvo avances desde su inicio: “Recuerdo que hice la denuncia 7 de la mañana antes de que abra el sorteo de la Cámara Federal y a la 1 de la tarde Picardi creo que hizo 16 allanamientos”.

También destacó el trabajo realizado durante esas primeras medidas: “Creo que ahí fue, y fue muy inteligente Casanello respecto de aprobar los allanamientos y no sumirse al tema de audios, audios falsos o audios no falsos”.

En cuanto al juez Ariel Lijo, actualmente a cargo de la causa, Dalbón expresó una expectativa favorable sobre su actuación. “Yo creo que acá Ariel Lijo va a hacer lo que en derecho corresponda, porque él sabe, al igual que lo que te estoy comentando, que tiene una causa que tiene como víctimas a discapacitados”, manifestó.