Villarruel volvió a diferenciarse de Milei: defendió la industria y pidió políticas para las PyMEs

La vicepresidenta Victoria Villarruel volvió a marcar diferencias con el Gobierno de Javier Milei al defender la industrialización, el desarrollo productivo y la implementación de políticas públicas destinadas a las pequeñas y medianas empresas. Lo hizo durante su participación en el XII Foro Parlamentario Iberoamericano, que se desarrolla en Madrid, donde centró su exposición en el impacto de la inteligencia artificial sobre el mundo del trabajo.

Durante su intervención, Villarruel planteó que la incorporación de nuevas tecnologías debe tener como eje a los trabajadores y advirtió sobre los efectos que puede generar una reconversión tecnológica sin políticas de acompañamiento. “El debate sobre la Inteligencia Artificial no es meramente técnico, es una encrucijada humana”, sostuvo la vicepresidenta, y remarcó que “no habrá un Estado eficiente, ni una democracia plena, si no situamos al ser humano que trabaja en el centro de toda innovación tecnológica”.

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En ese marco, destacó el papel de las PyMEs como generadoras de empleo y reclamó una participación activa de los Estados y los Parlamentos. “Si los Estados y los Parlamentos no intervenimos con programas audaces de apoyo para la Pequeña y Mediana Empresa, que es el verdadero motor de nuestro empleo, la reconversión tecnológica va a profundizar la inequidad en la distribución del dividendo digital”, afirmó.

La vicepresidenta también reivindicó la necesidad de sostener políticas orientadas al desarrollo productivo. En particular, reafirmó su postura a favor de “políticas públicas serias que defiendan el arraigo federal y la industrialización”, una definición que vuelve a marcar una diferencia con el enfoque económico que impulsa Milei desde el Ejecutivo.

Villarruel sostuvo además que la respuesta ante los cambios en el mercado laboral no debe estar basada en un esquema de asistencia permanente. “Ante el desafío del empleo, la respuesta jamás puede ser el repliegue asistencialista ni la resignación de un subsidio permanente”, señaló. Y agregó: “Ninguna transferencia económica va a sustituir jamás la dignidad sagrada del trabajo. El trabajo es realización moral, dignifica a las familias y es el norte innegociable de toda política económica”.

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La participación de la vicepresidenta en el foro se produce mientras mantiene diferencias públicas con distintos lineamientos del Gobierno y con funcionarios de la administración libertaria. En esta oportunidad, sus planteos estuvieron concentrados en la relación entre tecnología, empleo, industria y desarrollo federal, con una reivindicación explícita del papel del Estado en el acompañamiento de las empresas y los trabajadores.

Durante su agenda en Madrid, Villarruel también mantuvo encuentros con representantes parlamentarios de distintos países y organismos internacionales. El miércoles se reunió con el diputado nacional de Paraguay por el departamento de Boquerón, Francisco Petersen Veiluva, y posteriormente mantuvo un encuentro con autoridades parlamentarias de Chile: la presidenta del Senado, Paulina Núñez Urrutia; el presidente de la Cámara de Diputadas y Diputados, Jorge Alessandri Vergara; y el secretario general iberoamericano, Andrés Allamand Zavala.

En tanto, este jueves mantuvo una reunión bilateral con el vicepresidente del Parlamento Europeo, Esteban González Pons, como parte de las actividades desarrolladas durante su participación en el Foro Parlamentario Iberoamericano.