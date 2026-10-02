Milei o Kicillof: la encuesta que midió cuánto rechazo genera cada uno rumbo a 2027

Axel Kicillof y Javier Milei aparecen como dos de los principales nombres que podrían disputar el escenario presidencial de 2027 y una encuesta nacional midió cuánto rechazo electoral genera cada uno. El relevamiento de Zuban Córdoba y Asociados, denominado “El camino al balotaje”, consultó a los argentinos sobre la posibilidad de votar a distintos dirigentes y también evaluó su imagen, la aprobación del Gobierno y las preferencias por espacios políticos.

Ante la pregunta sobre a quién nunca votarían, el 59,1% de los encuestados señaló a Javier Milei, mientras que el 49% respondió lo mismo respecto de Axel Kicillof.

Entre los dirigentes incluidos en la medición, el mayor nivel de rechazo electoral correspondió a Victoria Villarruel, con 67,9%, seguida por Mauricio Macri, con 61,4%. Milei quedó con 59,1%, mientras que Kicillof registró 49%.

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La misma consulta permitió establecer el porcentaje de potencialidad de voto de cada dirigente, sumando a quienes afirmaron que lo votarían "seguro" y quienes dijeron que "probablemente" lo harían.

En ese registro, Kicillof alcanzó el 46,6% de potencialidad de voto, mientras que Milei llegó al 38%. Cristina Fernández de Kirchner obtuvo 43,7%; Myriam Bregman, 40,2%; Sergio Massa, 39%; Patricia Bullrich, 37,8%; y Natalia de la Sota, 35,4%.

La imagen de Kicillof y Milei

La encuesta también midió la imagen de los principales dirigentes. Kicillof obtuvo 45% de imagen positiva, mientras que Milei registró 36,1%.

El gobernador bonaerense encabezó el ranking de valoración positiva, seguido por Cristina Kirchner, con 42%, y Myriam Bregman, con 40,1%. Luego aparecieron Patricia Bullrich, con 37,6%, y Natalia de la Sota, con 36,6%.

En cuanto a la imagen negativa, Milei alcanzó el 61,8%, frente al 51,3% de Kicillof. Villarruel registró 65,5% y Macri, 63,5%.

La evaluación de la gestión de Milei

El relevamiento también consultó específicamente por la gestión del Presidente. El 63,6% desaprueba el gobierno de Javier Milei, mientras que el 35,3% manifestó que lo aprueba y el 1,1% respondió que no sabe.

El nivel de desaprobación aumentó 1,3 puntos respecto de agosto, cuando había alcanzado 62,3%. En ese mismo período, la aprobación pasó de 36,8% a 35,3%.

La serie histórica incluida en el estudio muestra que el rechazo registrado en septiembre se encuentra por debajo del máximo de 65,3% medido por la consultora en julio.

Qué espacios políticos aparecen rumbo a 2027

La encuesta también preguntó qué espacio político votarían los consultados para presidente en 2027. El peronismo obtuvo 34%, mientras que La Libertad Avanza y los libertarios alcanzaron 30,1%.

Más atrás quedaron el PRO, con 5,8%, y el Frente de Izquierda, con 4,6%. El 10,9% manifestó que no sabe y el 14,6% eligió la opción "otro".

Dentro de esta última categoría aparecen la Alianza de Partidos Provinciales, la UCR y espacios políticos vinculados a Victoria Villarruel, Daniel Hadad, Jorge Brito y Dante Gebel.

Un escenario con tres alternativas

El estudio planteó además un escenario electoral reducido a tres espacios. Allí, el peronismo alcanzó 35,9%, mientras que La Libertad Avanza y los libertarios llegaron a 35,1%. El Frente de Izquierda obtuvo 6,4% y el 22,6% respondió que no sabe.

Ficha técnica: El estudio “El camino al balotaje” fue realizado por Zuban Córdoba y Asociados entre el 16 y el 19 de septiembre de 2026, sobre una muestra de 2.000 personas mayores de 16 años.La técnica de recolección fue 100% online, mediante un cuestionario estructurado. La muestra tuvo afijación proporcional y fue ponderada por género, edad, zona y último voto a presidente en la primera vuelta de 2023. El margen de error informado es de ±2,19%, con un nivel de confianza del 95%. El director del estudio es Gustavo Córdoba y la directora de investigación, Ana Paola Zuban.