El establishment de IDEA activó el modo electoral, confronta con Kicillof y sondea las alternativas de un mileísmo sin Milei

El círculo rojo ya sondea el mileísmo sin Milei. En el Coloquio de IDEA, el establishment quiere que la estabilidad sea una carta innegociable para las Elecciones 2027 pero entiende que el modelo económico tiene límites ya visibles, además de una mirada crítica sobre la inflexibilidad presidencial y un fastidio sobre las formas. En ese contexto, la senadora Patricia Bullrich aprovechó la ausencia física del resto del gabinete ante un público que la acoge y aprovecha una oposición que, por ahora, sólo muestra a un Axel Kicillof como candidateable pero que en el empresariado que está en Mar del Plata, genera fricciones.

Al gobernador de la provincia de Buenos Aires se lo invitó todos los años en calidad de gobernador del distrito que alberga el evento. Nunca concurrió, pero es la primera vez que contesta que “no”. Más que la negativa, molestó la aclaración. “No voy a este tipo de eventos, si es una reunión cerrada sí”, planteó una fuente al tanto de la organización que comparaba la actitud del mandatario provincial con la de la exministra de Seguridad y el exministro de Economía Hernán Lacunza, a quienes IDEA les armó almuerzos por separado con grupos de 25 empresarios en distintos restaurantes de la costa balnearia.

En los pasillos del Sheraton hay quienes estuvieron la semana pasada en Nueva York con el mandatario provincial o conocían inversores que lo escucharon in situ. En el clima del Coloquio no había buenas referencias de ese encuentro y como a Milei, le critican las formas. “Habló solo, sin espacio al diálogo”, indicó un empresario con vínculos en Estados Unidos Otra de las críticas fue la falta de ideas creativas. “Nunca dijo cómo iba a hacer todo lo que iba a hacer”, planteó el mismo líder y aseguró que le transmitió a quienes estuvieron en esas charlas que el modelo empresarial que buscaba era el de Santa Cruz, con la participación del Estado en los board del sector privado. Algo que cayó antipático entre sus oyentes.

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El imaginario es que la proyección nacional del bonaerense es una mala señal a los mercados. Pero a la vez, Kicillof no es el “anticristo” que caracterizó al ministro de Economía, Luis Caputo. Nadie en la cumbre corporativa cree que vaya a “romper contratos” “Las inversiones comprometidas en el RIGI pueden ser menores, es decir, que cumplan con el 20% del mínimo de USD 200 millones si es que la incertidumbre es muy alta. Es difícil decir qué va a pasar, pero es claro que para los sectores estratégicos no va a tener demasiada vuelta. Y si lo echa para atrás, estaría muy equivocado”, diagnosticó el ejecutivo de una importante minera.

El factor electoral y el pragmatismo de Bullrich

Aunque el clima electoral está presente, los hombres y mujeres de negocios reconocen que faltan resolverse muchas cosas antes de plantear nombres. Mucho de la volatilidad política anticipada depende de la resolución sobre las PASO y si el peronismo irá dividido, con más chances de atomizar votos, o junto, concentrando las voluntades políticas bajo un sólo nombre.

Bullrich tenía preparados los mensajes que quería bajar en el Coloquio. En conferencia de prensa, sorprendió con un discurso industrialista: "Si tenemos una infraestructura y un costo argentino más caro, es difícil competir en igualdad de condiciones", planteó y aseguró que no se puede reactivar la economía con sectores como la construcción, el comercio y la industria caídos. Un guiño a las empresas que apoyan el rumbo del Gobierno pero por lo bajo, cuestionan la falta de políticas para los sectores rezagados.

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Sin dejar entrever una lógica rupturista respondió a una eventual candidatura con el proyecto por sobre su nombre. "Es importante, en este momento, que este proyecto vigente pueda avanzar. ¿En qué lugar me va a encontrar? No lo sé, no es lo que me preocupa, creo que lo importante son las ideas, lo importante es el el proyecto que tiene que sumarle esto que yo recién decía, que es una mayor velocidad para que llegue a todas las familias, para que el año que viene esto se sienta en cada hogar argentino", indicó.

También capitalizó el malestar corporativo por las formas del Presidente y su equipo económico. Ante un establishment que cuestiona la inflexibilidad de la Casa Rosada y el veto a cualquier estímulo para la economía real, la senadora se erigió como la garante de la transformación, pero con una agenda pragmática.

Bajo esa lógica, la legisladora sintonizó con el temor del empresariado a una eventual crisis de sustentabilidad del plan económico y reclamó acelerar la gestión para evitar un retorno del peronismo. "Hay una necesidad de que los cambios que se han hecho se verifiquen en cada familia", advirtió Bullrich frente a los ejecutivos, exigiendo que las reformas muestren rápidamente una mejora en la cotidianidad de los ciudadanos. Quienes tuvieron reuniones con ella en el último tiempo, resaltan una proyección a largo plazo.