A cuánto cotiza el dólar blue hoy, 2 de octubre

El dólar blue hoy cerró este viernes 2 de octubre a un valor en el mercado de $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar oficial hoy, 2 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), este viernes 2 de octubre el dólar oficial cotiza a $1.495,00 para la compra y $1.545,00 para la venta.

“Yo no puedo ser tan optimista como vos”: el cruce de Agustín Salvia y Ramiro Castiñeira en RDEco sobre el nuevo modelo económico

A cuánto cotiza el dólar MEP, hoy viernes 2 de octubre

El dólar MEP, también conocido como dólar bolsa, cotiza a $1.548,80 para la compra y $1.551,20 para la venta.

A cuánto cotiza el dólar blue hoy, viernes 2 de octubre

A cuánto cotiza el dólar contado con liquidación (CCL), hoy 2 de octubre

El dólar contado con liquidación (CCL) cotiza hoy viernes 2 de octubre a $1.619,40 para la compra y $1.620,40 para la venta.

Carne vacuna brasileña enfrentará arancel adicional del 55% en China tras alcanzar cuota anual

A cuánto cotiza el dólar tarjeta

El tipo de cambio al cual se debe convertir el monto en dólares que nos llega en el resumen de nuestra tarjeta, cotiza hoy, viernes 2 de octubre a $2.008,50 como referencia de dólar.

A cuánto cotiza el dólar cripto

A través de las operaciones con criptomonedas, el dólar cripto cotiza este viernes 2 de octubre en $1.613,07 para la compra y $1.617,38para la venta.

Agustín Salvia en RDEco: “Hay que festejar equilibrios fiscales, pero existe una fuga hacia la informalidad laboral”

Riesgo país

El riesgo país, un indicador elaborado por JP Morgan que mide la diferencia que pagan los bonos del Tesoro de Estados Unidos contra los del resto de los países, se ubicó en los 633 puntos básicos este viernes 2 de octubre.