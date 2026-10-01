Carne vacuna brasileña enfrentará arancel adicional del 55% en China tras alcanzar cuota anual

Los envíos de carne vacuna brasileña a China enfrentarán un arancel adicional del 55% después de alcanzar la cuota anual de importación fijada por Pekín, una medida que podría alterar el comercio entre las dos potencias agrícolas y redirigir los flujos mundiales de suministro.

Brasil, el mayor exportador mundial de carne vacuna, completó al 29 de septiembre la cuota de 1,1 millones de toneladas, informó el Ministerio de Comercio de China. El nuevo arancel entrará en vigor el 1 de octubre y se sumará a los gravámenes existentes, según un comunicado publicado en su sitio web.

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Pekín introdujo la cuota a comienzos de año como parte de una serie de medidas destinadas a proteger a los productores de ganado locales. China se ha convertido en el mayor importador mundial de carne vacuna gracias al aumento de la demanda de una clase media en expansión tras décadas de rápido crecimiento económico.

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Sin embargo, la desaceleración de la economía ha pesado sobre el consumo interno en un momento en que la producción local de carne registra una fuerte expansión, reduciendo la necesidad de suministros del exterior. Brasil representó aproximadamente la mitad de los 2,8 millones de toneladas de carne vacuna importadas por China en 2025, lo que pone de relieve la magnitud de la relación comercial entre ambos países.

Algunos procesadores brasileños de carne ya habían comenzado a despedir trabajadores o enviarlos a vacaciones colectivas mientras se ajustaban a una menor demanda ante la proximidad del límite. Australia, otro importante proveedor de carne vacuna de China, alcanzó su cuota en junio.