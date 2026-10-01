Argentina y un dato que sorprende de cara a las elecciones de Brasil

Argentina se convirtió en el país de América Latina con mayor cantidad de votantes brasileños habilitados para las elecciones de 2026, por encima de Paraguay. Según datos del Tribunal Superior Electoral (TSE) de Brasil citados por RFI, hay 13.138 electores brasileños registrados en Argentina, de los cuales 11.873 corresponden a la ciudad de Buenos Aires.

La cifra contrasta con la cantidad total de brasileños que viven en cada país. Paraguay concentra la mayor comunidad brasileña de América Latina, con alrededor de 270.000 personas, mientras que Argentina ocupa el segundo lugar, con unas 70.000. Sin embargo, al observar exclusivamente el padrón electoral brasileño en el exterior, el orden se invierte.

Lula Da Silva

Buenos Aires concentra el 90,4% de los votos brasileños registrados en Argentina y se convirtió en la ciudad latinoamericana con mayor cantidad de electores de ese país. Ciudad del Este, en Paraguay, aparece en segundo lugar con 5.102 votantes.

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

“En San Pablo gana Flávio Bolsonaro”: en RDC analizaron cómo vota cada región de Brasil

El padrón brasileño en Argentina también tiene una composición particular. Dos de cada tres electores son mujeres, que representan el 66% del total. Además, los jóvenes tienen un peso importante. El grupo de entre 25 y 29 años constituye el 22,5% del electorado y, si se suman todas las franjas hasta los 39 años, llegan al 60%.

Un padrón joven y con alta escolarización

El perfil de los brasileños habilitados para votar en Argentina también se diferencia por su nivel educativo. Según los datos difundidos por RFI, el 56,7% tiene estudios universitarios, ya sea en curso o completos. Si se incorporan quienes terminaron la escuela secundaria, la proporción se acerca al 90%.

La presencia de estudiantes y profesionales vinculados al Mercosur aparece como uno de los factores que ayudan a explicar esta composición. Además de Buenos Aires, hay centros de votación en Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú.

Flavio Bolsonaro

La distribución territorial, sin embargo, representa una dificultad para una parte de los electores. La sede de votación de Buenos Aires abarca a ciudadanos registrados en 12 provincias, mientras que otros centros reúnen electores de varias jurisdicciones.

En Buenos Aires habrá 15 secciones y 30 urnas, mientras que en Córdoba, Mendoza, Paso de los Libres y Puerto Iguazú funcionará una urna en cada ciudad. Para algunos electores, el traslado implica recorrer cientos o incluso miles de kilómetros.

Esta situación se relaciona con uno de los principales problemas de las elecciones brasileñas en Argentina: la alta abstención del voto brasileño en el exterior. En 2022, la participación fue particularmente baja. La abstención alcanzó el 43% en Argentina, más del doble de la registrada en el conjunto de Brasil.

La distancia hasta los lugares de votación, los costos del traslado y la falta de información sobre los procedimientos electorales aparecen entre los factores señalados para explicar ese nivel de participación.

Menos brasileños y menos electores registrados

El tamaño del padrón también se redujo en los últimos años. En 2022 había 14.590 brasileños habilitados para votar en Argentina. Para 2026, el número bajó a 13.138, una reducción de 1.452 electores.

Elecciones en Brasil: en RDC se reveló que Lula recupera terreno frente a Flavio Bolsonaro

La caída coincide con una disminución de la población brasileña residente en el país. Datos del Registro Nacional de las Personas muestran que los trámites de brasileños para obtener documentación argentina pasaron de 12.255 en 2022 a 6.644 en 2024 y a menos de 2.000 durante 2025, según los últimos datos disponibles citados por RFI.

De acuerdo con esas cifras, la comunidad brasileña en Argentina pasó de unas 89.000 personas en 2022 a 69.538 en julio de 2025. El aumento del costo de vida en Argentina es señalado por representantes del Consulado de Brasil en Buenos Aires y del Núcleo del PT como uno de los factores asociados al descenso.

En términos electorales, Buenos Aires sigue siendo el principal núcleo. Allí viven unas 24.700 personas de nacionalidad brasileña, mientras que Rosario reúne cerca de 6.000 y La Plata alrededor de 3.200. Estas dos últimas ciudades cuentan además con una importante presencia de estudiantes brasileños, especialmente vinculados a carreras de Medicina.

En las elecciones de 2022, Lula da Silva obtuvo el 63,5% de los votos entre los brasileños que sufragaron en Argentina. Para 2026, el comportamiento de este electorado vuelve a ser observado por su peso dentro del voto brasileño en el exterior y por la particular composición demográfica del padrón.

Una encuesta de la consultora argentina CB, realizada entre el 7 y el 11 de septiembre sobre 4.275 brasileños residentes en Brasil, mostró a Lula con 43,5% de intención de voto y a Flávio Bolsonaro con 36,1% para una primera vuelta. La medición tuvo un margen de error de 1,5 puntos porcentuales y un nivel de confianza del 95%. Esos datos corresponden al electorado residente en Brasil, por lo que no permiten extrapolar directamente el comportamiento de los votantes brasileños radicados en Argentina.

La encuesta también registró niveles elevados de rechazo a ambos candidatos. El 50,4% de los consultados afirmó que nunca votaría por Lula, mientras que el 52,9% respondió lo mismo respecto de Flávio Bolsonaro.

Para los brasileños que votan desde Argentina, el desafío no pasa solamente por sus preferencias electorales, sino también por su capacidad efectiva de participar. Con un padrón concentrado en Buenos Aires, pero con electores distribuidos en otras provincias, las distancias hacia los centros de votación pueden convertirse en un factor determinante de la participación.

RG/fl