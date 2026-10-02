A cuánto cotiza el euro blue hoy, viernes 2 de octubre

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre de 2026, el euro blue hoy cotiza a $1.810,75 para la compra y $1.849,75 para la venta. El valor de la divisa informal suele ser más alto que el oficial, debido a que este último se adquiere en los bancos y posee una cotización establecida.

A cuánto cotiza el euro oficial hoy, viernes 2 de octubre

Según la pizarra del Banco de la Nación Argentina (BNA), el euro cotiza este viernes 2 a $1.665 para la compra y $1.765 para la venta.

CAF aprobó un crédito por US$ 145 millones para mejorar la línea B de subte

A cuánto cotiza el euro tarjeta este viernes 2 de octubre

El euro tarjeta, también llamado turista, cotiza en el mercado a $2.326,14 para la compra este viernes 2 de octubre como referencia de gastos con tarjeta.

A cuánto cotiza el euro blue hoy, 2 de octubre

El Banco Central estableció feriados bancarios por la visita del papa León XIV: cuándo no abrirán los bancos

Cómo cotiza el euro en los bancos de Argentina este 2 de octubre

Este viernes 2 de octubre, el euro cotiza en los distintos bancos de la siguiente manera:

Banco Ciudad: $1.680 comprador y $1.780 vendedor.

Banco Nación: $1.655 comprador y $1.765 vendedor.

Banco Supervielle: $1.610 comprador y $1.721 vendedor.

Agustín Salvia en RDEco: “Hay que festejar equilibrios fiscales, pero existe una fuga hacia la informalidad laboral”

A cuánto cotza el dólar blue hoy, viernes 2 de octubre

Por su parte, el dólar blue hoy, viernes 2 de octubre, cotiza en el mercado paralelo a $1.535 para la compra y $1.555 para la venta.