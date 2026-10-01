CAF aprobó un crédito por US$ 145 millones para mejorar la línea B de subte

El Banco de Desarrollo de América Latina y el Caribe (CAF) aprobó este jueves un préstamo por US$ 145 millones a favor de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, con garantía de la Nación, destinado a financiar la primera etapa del Proyecto de Modernización de la Línea B de Subterráneos.

La iniciativa, que estará a cargo de Subterráneos de Buenos Aires Sociedad del Estado (SBASE), prevé en esta fase inicial una inversión total de US$ 241,7 millones, de los cuales US$ 96,7 millones serán aportados por las arcas locales.

El objetivo central del programa es elevar los estándares de calidad, seguridad y sostenibilidad en el corredor con mayor volumen de pasajeros de la red porteña. La Línea B recorre 11,8 kilómetros y 17 estaciones y es utilizada diariamente por más de 250.000 usuarios.

Los cuatro ejes del proyecto

Para subsanar estas deficiencias, el proyecto integral articulado por el gobierno porteño se divide en cuatro componentes estratégicos:

- Unificación y renovación de la flota: Concentrará cerca de dos tercios de la inversión global e implica la compra de 29 formaciones 0 km (174 coches en total). Los nuevos trenes estarán dotados de aire acondicionado, frenado regenerativo, cámaras de seguridad, sistemas de información al pasajero, accesibilidad universal y estarán completamente libres de asbesto.

- Readecuación eléctrica y de señalamiento: Se realizará la migración de la tensión de alimentación de 600 a 1.500 voltios, la modernización de ocho subestaciones rectificadoras y la implementación del sistema CBTC (Control de Trenes Basado en Comunicaciones), tecnología que facilitará una circulación más frecuente y con mayores márgenes de seguridad.

- Obras complementarias e infraestructura: Abarca la renovación de vías y sistemas de drenaje en tramos críticos para prevenir anegamientos ante precipitaciones intensas, además de la adecuación del Taller Rancagua para el mantenimiento de las nuevas unidades.

- Gestión del proyecto: Recursos asignados a la supervisión y ejecución técnica de las obras.

“La Línea B es parte de la vida cotidiana de cientos de miles de personas que todos los días van a trabajar, a estudiar o a encontrarse con los suyos", afirmó Sergio Díaz-Granados, Presidente Ejecutivo de la CAF.

Y añadió: "Con este financiamiento acompañamos a la Ciudad de Buenos Aires en una transformación que se traducirá en viajes más rápidos, seguros y confortables, y en un sistema de transporte más limpio y resiliente. Invertir en movilidad urbana sostenible es invertir en productividad, en inclusión y en calidad de vida para nuestras ciudades”.

Menor tiempo de espera y mayor capacidad

De acuerdo con las estimaciones oficiales, los beneficiarios directos de las mejoras serán los usuarios habituales de la traza y sus 800 trabajadores, en tanto que más de 800.000 pasajeros que utilizan la red de subtes en su conjunto experimentarán una mejor distribución de la demanda e interconexión.

Entre los resultados técnicos previstos, se proyecta un incremento del 16% en la capacidad por formación y una reducción del intervalo en hora pico, que pasará de los 4 minutos actuales a 2 minutos y 30 segundos. Asimismo, el proyecto busca optimizar la confiabilidad del servicio, disminuir el consumo de energía y reducir las emisiones de gases de efecto invernadero.

El programa contempla una segunda fase con un financiamiento costo estimado de US$ 183 millones, sujeto a evaluaciones técnicas y aprobaciones futuras del Directorio.

Préstamo para San Juan

El Directorio de CAF también aprobó un préstamo de US$ 160 millones a favor de la Provincia de San Juan para financiar el Programa de Conectividad para la Integración Regional.

El programa prevé transformar cerca de 50 kilómetros de la Ruta Nacional 40 en una autopista de doble calzada, con dos carriles por sentido, separación física central y control total de accesos.

Las obras también incluyen intercambiadores a distinto nivel, pasos a desnivel, colectoras para el tránsito local, banquinas pavimentadas, drenajes, señalización e iluminación LED.

Según la CAF, la intervención beneficiará de manera directa a cerca de 1,5 millones de personas de los departamentos de Sarmiento, Pocito, Rawson y Capital, en San Juan, y de Las Heras, Lavalle, Guaymallén, Capital, Godoy Cruz y Maipú, en Mendoza.

"Unos 900.000 habitantes de otros departamentos de ambas provincias se beneficiarán en forma indirecta. Se estima que durante la construcción se generarán más de 4.000 empleos directos e indirectos", indicó el Banco. Y agregó que "una vez finalizadas las obras, se proyecta una reducción del 35% en los tiempos de viaje y un ahorro en costos de transporte estimado en US$ 12 millones anuales".

LM