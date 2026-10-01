El Banco Central estableció feriados bancarios por la visita del papa León XIV: cuándo no abrirán los bancos

El Banco Central de la República Argentina (BCRA) estableció que el martes 10 de noviembre de 2026 habrá feriado bancario en todo el territorio nacional, en el marco de la visita oficial del papa León XIV a la Argentina.

La decisión fue comunicada este jueves por la autoridad monetaria a las entidades financieras y se suma al feriado nacional del lunes 9 de noviembre, dispuesto por el Gobierno mediante el Decreto 1103/2026 con motivo de la visita del pontífice.

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De esta manera, durante el lunes 9 y martes 10 de noviembre no habrá atención bancaria habitual en las sucursales.

La medida se conoce luego de que el Gobierno confirmara que la visita de León XIV se desarrollará entre el 8 y el 11 de noviembre, con actividades previstas en distintas jurisdicciones. El Ejecutivo había anunciado inicialmente el feriado nacional del lunes 9 y un esquema de feriados adicionales vinculados con las actividades y los desplazamientos asociados a la visita.

Según el decreto presidencial, el 9 de noviembre será feriado nacional en todo el país, mientras que el 10 de noviembre fue establecido como feriado en la Ciudad de Buenos Aires y en la provincia de Córdoba, y el 11 de noviembre como feriado en la provincia de Buenos Aires.

Qué operaciones se podrán hacer

Como ocurre habitualmente durante los feriados bancarios, los clientes podrán continuar utilizando los canales electrónicos, como home banking, banca móvil, cajeros automáticos y tarjetas, para realizar operaciones que permanezcan habilitadas. El BCRA mantiene estos servicios durante los días en que las sucursales no tienen atención al público.

La disposición del Banco Central modifica así el calendario de noviembre para el sistema financiero y agrega una jornada no operativa a las que ya estaban previstas para ese mes.

FN