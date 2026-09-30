El Tesoro vendió dólares para contener al mayorista: qué hubo detrás de la intervención

El Tesoro vendió dólares el viernes 25 de septiembre para contener al tipo de cambio mayorista, que había llegado a tocar los $1.526 y amenazaba con superar los $1.525. La intervención se produjo mientras el dólar permanecía muy por debajo del techo de la banda cambiaria, que ese día estaba en torno a los $1.913.

La estimación surgió de los movimientos registrados en las cuentas del Gobierno en el Banco Central. Ese día, los depósitos en dólares del Tesoro cayeron US$ 821 millones, mientras que se realizó un pago de US$ 794 millones al Fondo Monetario Internacional (FMI), una diferencia que llevó a estimar que se habrían vendido alrededor de US$ 20 millones en el mercado de cambios para contener al dólar. La operación, de todos modos, no fue confirmada oficialmente.

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El movimiento tuvo una particularidad, ya que ocurrió el día en que se fijó el precio de una LELINK con vencimiento a fin de septiembre, un instrumento de cobertura vinculado a la evolución del tipo de cambio. La Secretaría de Finanzas había establecido el precio de la LELINK D30S6 para su conversión con liquidación el 25 de septiembre.

Qué hubo detrás de la mayor demanda de dólares

El economista Andrés Reschini explicó para PERFIL que el movimiento estuvo vinculado al proceso de fijación del tipo de cambio utilizado para el pago de las letras atadas al dólar. “Los días que se fija el FX para el pago de letras TCO, quienes tienen esas letras pueden optar por rollear con otro instrumento o directamente adquirir la divisa para no quedar descubiertos”, señaló.

Según explicó, esa dinámica “genera mayor demanda de spot ese día, por lo general, y por ende mayor presión sobre el FX”. En ese contexto, consideró que el Tesoro pudo haber decidido intervenir puntualmente: “El Gobierno pudo haber optado por desprenderse de unas pocas divisas para evitar que la cuenta en pesos por el pago de las letras en cuestión se haga más grande”.

Para Reschini, sin embargo, el episodio no representa una señal de alarma para el mercado cambiario. “Luego de ese episodio BCRA aceleró compras y el FX cayó. Creo que no hay ninguna alarma por el evento”, sostuvo.

En ese sentido, marcó una diferencia con un escenario que sí habría resultado más preocupante: “Distinto hubiese sido si BCRA hubiese dejado de comprar, el Tesoro hubiese seguido vendiendo y el FX presionando al alza, nada de ello ha ocurrido”.

La situación tiene un antecedente cercano. A fines de julio, también durante el fixing de una LELINK, el Tesoro había vendido US$ 146 millones para evitar que el dólar mayorista superara los $1.500.

El Banco Central compró US$ 160 millones y las reservas terminaron septiembre en el nivel más bajo en tres meses

En la última jornada de septiembre, el Banco Central concretó la compra de US$ 160 millones, el monto más alto del mes para engrosar las reservas. A pesar de este ingreso, las reservas retrocedieron casi US$ 1.400 millones.

Con la tercera rueda consecutiva de adquisición de divisas, la autoridad monetaria acumuló US$ 473 millones en veinte ruedas, con un promedio de 23,65 millones. Se trata del monto más bajo desde que comenzó el programa de acumulación de reservas. Desde que comenzó el año, el Central lleva comprados US$ 14.568 millones.

Las reservas terminaron septiembre en US$ 46.090 millones, con una caída intradiaria de US$ 1.392. La abrupta retracción se debe movimientos típicos del último día hábil del mes, que se revierten en la jornada siguiente.

En el mes, las reservas se redujeron US$ 2.162 millones, alcanzando el más bajo desde el 30 de junio pasado cuando sumaron US$ 44.870.

FN/MSS