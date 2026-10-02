Milei consiguió en París nuevas inversiones por más de 10.000 millones de dólares: qué provincias se verán beneficiadas

El presidente Javier Milei, quien participó de Argentina Week París en la sede de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), donde brindó un discurso ante empresarios, consiguió 4 importantes inversiones para Argentina por un valor superior a los 10.500 millones de dólares en sectores claves como minería y energía.

Según Clarín, el total de las inversiones que se anunciaron este 1 de octubre fue de 62.550 millones de dólares, de los cuales 10.520 millones son de proyectos que acaban de hacerse públicos o son ampliaciones de otros. Estos importantes desembolsos de capitales serán protegidos por el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI).

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En primer lugar, YPF anunció junto con ejecutivos de la emiratí XRG y la italiana ENI que el jueves 26 de noviembre firmarán la Decisión Final de Inversión (FID) de Argentina LNG, un proyecto de aproximadamente 51.000 millones de dólares usados para producir y exportar gas natural licuado. El centro de producción será Neuquén, y Río Negro funcionará como plataforma para la infraestructura exportadora.

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Por su parte, TotalEnergies, la operadora de gas más importante de Francia, calculó que invertirá aproximadamente 10.000 millones de dólares durante la próxima década en 3 propuestas:

- 1.500 millones de dólares para el proyecto Alberdi, frente a Tierra del Fuego, con el fin de desarrollar pozos eléctricos submarinos y potenciar la producción de la plataforma Fénix.

- De 4.000 a 5.000 millones de dólares destinados a Neuquén, con el fin de incrementar su producción de gas en Vaca Muerta.

- 5.000 millones de dólares en el bloque San Roque, para lograr una producción de 60 mil barriles diarios.

En el caso de Pan American Energy (PAE), la compañía decidió ampliar de 680 millones a 1.200 millones de dólares su solicitud de ingreso al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones para Cerro Dragón, en Chubut.

En el caso de la minería, Eramet invertirá aproximadamente 350 millones de dólares para aumentar la capacidad de producción de 24.000 a 35.000 toneladas anuales de carbonato de litio equivalente. Según el medio antes citado, esta inversión todavía deberá recibir la aprobación definitiva de la compañía.

Emmanuel Macron y Javier Milei

Macron recibió a Milei en el Palacio del Elíseo

Este 1 de octubre, el presidente Javier Milei fue recibido por su par francés, Emmanuel Macron, en el Palacio del Elíseo, en París, donde llegó acompañado por una comitiva integrada por gobernadores argentinos.

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Además, junto al mandatario argentino estuvieron su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei; el jefe de Gabinete, Diego Santilli; los ministros Luis "Toto" Caputo, Mario Lugones, Pablo Quirno y Federico Sturzenegger; y el secretario de Comunicación, Fabián Fernández.

Antes, Milei visitó Los Inválidos, el complejo arquitectónico donde se encuentra la tumba del general Napoleón Bonaparte y el Museo del Ejército.

HM/DCQ