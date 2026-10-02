Milei y Glencore anunciaron una inversión de u$s4.000 millones para desarrollar el proyecto minero Agua Rica

El presidente Javier Milei y el CEO de Glencore, Gary Nagle, anunciaron en París el desarrollo del Proyecto Agua Rica, una iniciativa minera en Catamarca que contempla una inversión estimada de u$s4.000 millones y que fue aprobada para ingresar al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El anuncio se realizó durante la visita del mandatario al Argentina Week en Paris y prevé que las obras comiencen en noviembre de 2027, con una producción potencial de 200.000 toneladas de cobre por año.

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El Comité Evaluador aprobó el ingreso al RIGI del proyecto perteneciente a Minera Agua Rica, de Glencore. Según el comunicado del Gobierno, la inversión de capital prevista para desarrollar la iniciativa alcanza los u$s4.000 millones, de acuerdo con lo anunciado públicamente por la compañía.

Durante los primeros dos años, el proyecto contempla desembolsos por u$s771 millones, una cifra que, según destacó el Gobierno, equivale a casi diez veces el monto mínimo de inversión exigido por el régimen. El financiamiento se realizará mediante aportes de capital y deuda de Glencore.

Agua Rica proyecta exportaciones por más de USD 2.100 millones anuales

Una vez en funcionamiento, Agua Rica tendrá un potencial de producción promedio anual de 200.000 toneladas de cobre. La totalidad de esa producción estará destinada a los mercados internacionales y las exportaciones fueron estimadas en u$s2.167 millones por año.

Para desarrollar esa producción, el proyecto aprovechará infraestructura ya existente. El mineral extraído será procesado en la planta de Alumbrera y posteriormente transportado mediante un mineraloducto hasta Tucumán, desde donde continuará por tren hacia el puerto de Rosario.

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La iniciativa también contempla nuevas obras de infraestructura en la región vinculadas con rutas, energía y agua. De acuerdo con el cronograma informado, el comienzo de las obras está previsto para noviembre de 2027, mientras que el inicio de la operación se estima para octubre de 2031.

Cuántos puestos de trabajo generará el proyecto en Catamarca

Durante la etapa de construcción, Agua Rica prevé generar hasta 3.500 puestos de trabajo. Una vez iniciada la operación, las estimaciones contemplan otros 1.250 empleos directos y 3.750 indirectos vinculados con el desarrollo del proyecto.

En ese sentido, el comunicado oficial indicó que Glencore asumió un compromiso con la generación de empleo local y el fortalecimiento de las cadenas de valor de la región, en paralelo con las inversiones necesarias para poner en marcha el emprendimiento minero.

El proyecto tendrá así un período de aproximadamente cuatro años entre el inicio previsto de las obras, en noviembre de 2027, y el comienzo estimado de la operación, en octubre de 2031. Una vez operativo, el objetivo es alcanzar una producción promedio de 200.000 toneladas anuales de cobre destinadas íntegramente a la exportación.

Por último, con una inversión estimada de u$s4.000 millones, Agua Rica se suma a los proyectos aprobados para ingresar al RIGI. Según la misiva oficial, estas iniciativas apuntan a ampliar la inversión productiva, la generación de empleo y las exportaciones argentinas.

El Gobierno lanzó la primera ronda de negocios vinculada al RIGI

En medio de los nuevos proyectos de inversión, el Ministerio de Economía abrió la inscripción para la primera Ronda de Negocios RIGI, que se realizará el próximo 29 de octubre en Rosario, Santa Fe. La iniciativa estará destinada a vincular empresas proveedoras de bienes y servicios de todo el país con grandes proyectos de los sectores de minería, industria e infraestructura.

Según informó la cartera económica, el encuentro buscará conectar proveedores de bienes, servicios, tecnología y obras con proyectos estratégicos a partir de sus necesidades reales de compras y abastecimiento, tanto actuales como potenciales. La convocatoria contempla grandes proyectos mineros, iniciativas vinculadas con la producción, la tecnología y la innovación, y obras de infraestructura.

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Las empresas nacionales interesadas en participar como proveedoras deberán completar un formulario con información sobre su actividad y tendrán tiempo para inscribirse hasta el 13 de octubre. Esos datos serán utilizados para cruzar la oferta de bienes, servicios, tecnología y obras con los requerimientos presentados por las compañías participantes.

En el caso de las denominadas empresas tractoras de los sectores de minería, industria e infraestructura, la inscripción requiere detallar sus necesidades actuales y potenciales de compras y abastecimiento. A partir de esa información se seleccionarán los proveedores que participarán de la ronda de negocios. Para estas compañías, el plazo de inscripción establecido por el Ministerio de Economía venció el 30 de septiembre.

GZ