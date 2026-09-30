RDEco: qué impacto tiene dólar barato sobre el RIGI y las grandes inversiones
El nivel del tipo de cambio genera interrogantes entre los proyectos energéticos y mineros que buscan desarrollarse bajo el Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI). El economista Nicolás Taiariol explicó en Ronda de Economistas (RDEco) que el dólar actual puede favorecer la etapa de construcción, aunque planteó dudas sobre su conveniencia cuando esos proyectos comiencen a exportar.
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