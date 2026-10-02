Anuncian una nueva inversión en el RIGI por US$12.400 millones en Vaca Muerta

El Comité Evaluador del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI) aprobó un proyecto presentado por las compañías Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén, que contempla una inversión de US$12.400 millones para el bloque Bajo del Choique – La invernada. El visto bueno se firmó el 30 de septiembre y se anunció en la mañana de este viernes 2 de octubre en París, en el marco de la visita del presidente Javier Milei y su comitiva, acompañado de 13 gobernadores por la Argentina Week.

El ministro de Economía, Luis Caputo, confirmó a través de su cuenta de X la aprobación del ingreso al RIGI del proyecto Bajo del Choique - La Invernada, impulsado por Pluspetrol y Gas y Petróleo del Neuquén (GyP). Se trata de un desarrollo no convencional en Vaca Muerta que contempla la perforación de 620 pozos y la construcción de plantas de tratamiento junto con sus respectivos ductos.

Según detalló el funcionario, durante la vida útil del proyecto se prevé alcanzar una producción de 613 millones de barriles de petróleo y 50.366 millones de metros cúbicos de gas. Del total producido, más del 92% tendrá como destino los mercados externos.

Más de US$2.300 millones anuales en exportaciones

Una vez en funcionamiento, el proyecto prevé exportar más de 100.000 barriles diarios. De acuerdo con los datos difundidos por Caputo, las ventas externas de petróleo y gas derivadas del desarrollo representarían en conjunto más de US$2.300 millones por año.

La iniciativa demandará una inversión total de US$12.400 millones para avanzar con los 620 pozos y desarrollar la infraestructura necesaria para el tratamiento y transporte de la producción. El desembolso comprende tanto las instalaciones de tratamiento como los ductos asociados al proyecto.

El desarrollo también tendrá impacto sobre el empleo durante sus distintas etapas. Según informó el ministro de Economía, Bajo del Choique - La Invernada generará más de 2.300 puestos de trabajo entre las tareas correspondientes a la construcción y la posterior operación.

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