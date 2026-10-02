La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que depende del Ministerio de Capital Humano, difundió el esquema oficial de pagos correspondiente al mes de octubre. La comunicación detalla las fechas de acreditación en las cuentas bancarias para los titulares de las diferentes prestaciones previsionales y sociales del sistema.

Calendario de ANSES: quiénes cobran sus haberes antes del feriado de octubre

Dentro de la programación fijada por el organismo previsional, los beneficiarios con Documento Nacional de Identidad (DNI) finalizado en 8 o 9 tienen asignados días específicos para el cobro. Las fechas varían según la prestación asignada, abarcando desde las jubilaciones hasta las asignaciones familiares y el seguro por desempleo.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema nacional que perciben un ingreso mensual que no supera el monto mínimo garantizado cobran en las siguientes fechas:

- DNI terminado en 8: 21 de octubre

- DNI terminado en 9: 22 de octubre

Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Para aquellos beneficiarios del sistema previsional que perciben haberes mensuales superiores a la jubilación mínima, la acreditación se realiza en forma conjunta:

- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo reciben sus asignaciones en las mismas jornadas estipuladas para las jubilaciones mínimas:

- DNI terminado en 8: 21 de octubre

- DNI terminado en 9: 22 de octubre

Aumentos por movilidad de ANSES: las escalas de jubilaciones, pensiones y asignaciones para octubre

Asignación por Embarazo

Las personas titulares de la Asignación por Embarazo tienen sus pagos programados en días diferenciados según la finalización de su documento:

- DNI terminado en 8: 21 de octubre

- DNI terminado en 9: 22 de octubre

Asignación por Prenatal y Maternidad

El pago correspondiente a la Asignación por Prenatal y la Asignación por Maternidad se realiza de manera unificada para ambas terminaciones:

- DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Los beneficiarios de los pagos extraordinarios por matrimonio, nacimiento y adopción pueden percibir el cobro sin distinción de documento:

- Todas las terminaciones de documento (incluye 8 y 9): del 9 de octubre al 11 de noviembre

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) tienen la transferencia de sus ingresos pautada para la misma jornada:

- DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares asociadas a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas se abonan a lo largo de todo el período:

- Todas las terminaciones de documento (incluye 8 y 9): del 8 de octubre al 11 de noviembre

Prestación por desempleo para la construcción: la guía de ANSES para gestionar el cobro

Prestación por Desempleo

Los trabajadores desocupados que se encuentran incorporados al régimen de la Prestación por Desempleo perciben su cuota sobre el tramo final del mes:

- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

GZ