La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo que funciona bajo la órbita del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer la programación oficial de pagos correspondiente al mes de octubre. El esquema difundido por la entidad establece el orden cronológico de acreditación de fondos para las jubilaciones, pensiones y distintas asignaciones del sistema de protección social.

Aumentos por movilidad de ANSES: las escalas de jubilaciones, pensiones y asignaciones para octubre

Frente al feriado del 12 de octubre, las primeras transferencias bancarias se pondrán en marcha durante los días previos. El cronograma dispuesto para el tramo que abarca hasta antes del día 12 incluye a jubilados que perciben el haber mínimo, titulares de Pensiones No Contributivas y beneficiarios de asignaciones familiares, entre otros grupos.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

Los jubilados y pensionados del sistema previsional nacional que perciben un ingreso mensual igual o inferior al haber mínimo garantizado comenzarán a cobrar en los días previos a la fecha festiva.

- DNI terminados en 0: 8 de octubre

- DNI terminados en 1: 9 de octubre

Pensiones No Contributivas

Los titulares de Pensiones No Contributivas (PNC) percibirán sus acreditaciones en la apertura del calendario dispuesto por el organismo previsional.

- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

ANSES adelantó cuándo cobran en octubre jubilados y pensionados

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Las familias alcanzadas por la Asignación Universal por Hijo (AUH) y la Asignación Familiar por Hijo cobrarán en las mismas jornadas fijadas para las jubilaciones mínimas.

- DNI terminados en 0: 8 de octubre

- DNI terminados en 1: 9 de octubre

Asignación por Embarazo

Las beneficiarias de la Asignación por Embarazo registran su primera fecha de cobro antes de la jornada del feriado.

- DNI terminados en 0: 9 de octubre

ANSES confirmó el calendario definitivo de cobros para octubre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

El cobro de las asignaciones de pago único por matrimonio, nacimiento y adopción quedará habilitado para todas las terminaciones de DNI a partir del viernes previo al feriado.

- Todas las terminaciones de documento: del 9 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares correspondientes a los beneficiarios de Pensiones No Contributivas se encuentran disponibles para su percepción sin distinción del número final del documento.

- Todas las terminaciones de documento: del 8 de octubre al 10 de noviembre

GZ