La Administración Nacional de la Seguridad Social (ANSES), organismo dependiente del Ministerio de Capital Humano, dio a conocer los calendarios de pagos correspondientes al mes de octubre. El esquema difundido comprende a jubilados, pensionados y beneficiarios de la Asignación Universal por Hijo, Asignaciones Familiares, Asignación por Embarazo, Prenatal, Maternidad, Pago Único, Pensiones No Contributivas y la Prestación por Desempleo.

Aumentos por movilidad de ANSES: las escalas de jubilaciones, pensiones y asignaciones para octubre

Las acreditaciones se realizarán a lo largo del décimo mes del año según el orden fijado por la terminación del Documento Nacional de Identidad (DNI) de cada titular. El organismo público oficializó así el cronograma definitivo que regirá para la liquidación de todas las prestaciones previsionales y sociales del período.

Jubilaciones y pensiones que no superen un haber mínimo

El esquema de cobro para aquellos jubilados y pensionados que perciben hasta un haber mínimo quedó estipulado del siguiente modo:

- DNI terminados en 0: 8 de octubre

- DNI terminados en 1: 9 de octubre

- DNI terminados en 2: 13 de octubre

- DNI terminados en 3: 14 de octubre

- DNI terminados en 4: 15 de octubre

- DNI terminados en 5: 16 de octubre

- DNI terminados en 6: 19 de octubre

- DNI terminados en 7: 20 de octubre

- DNI terminados en 8: 21 de octubre

- DNI terminados en 9: 22 de octubre

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Jubilaciones y pensiones que superen un haber mínimo

Los jubilados y pensionados cuyos ingresos mensuales superen el monto equivalente al haber mínimo cobrarán sus haberes en las siguientes fechas:

- DNI terminados en 0 y 1: 23 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: 26 de octubre

- DNI terminados en 4 y 5: 27 de octubre

- DNI terminados en 6 y 7: 28 de octubre

- DNI terminados en 8 y 9: 29 de octubre

Asignación Universal por Hijo y Asignación Familiar por Hijo

Los titulares de la Asignación Universal por Hijo (AUH) y de la Asignación Familiar por Hijo percibirán sus asignaciones en las mismas jornadas fijadas para las jubilaciones mínimas:

- DNI terminados en 0: 8 de octubre

- DNI terminados en 1: 9 de octubre

- DNI terminados en 2: 13 de octubre

- DNI terminados en 3: 14 de octubre

- DNI terminados en 4: 15 de octubre

- DNI terminados en 5: 16 de octubre

- DNI terminados en 6: 19 de octubre

- DNI terminados en 7: 20 de octubre

- DNI terminados en 8: 21 de octubre

- DNI terminados en 9: 22 de octubre

Asignación por Embarazo

Las fechas de liquidación para la Asignación por Embarazo se distribuirán de la siguiente manera:

- DNI terminados en 0: 9 de octubre

- DNI terminados en 1: 13 de octubre

- DNI terminados en 2: 14 de octubre

- DNI terminados en 3: 15 de octubre

- DNI terminados en 4: 16 de octubre

- DNI terminados en 5: 19 de octubre

- DNI terminados en 6: 20 de octubre

- DNI terminados en 7: 21 de octubre

- DNI terminados en 8: 22 de octubre

- DNI terminados en 9: 23 de octubre

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Asignación por Prenatal

La Asignación por Prenatal se abonará según la finalización del documento conforme al siguiente detalle:

- DNI terminados en 0 y 1: 14 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: 15 de octubre

- DNI terminados en 4 y 5: 16 de octubre

- DNI terminados en 6 y 7: 19 de octubre

- DNI terminados en 8 y 9: 20 de octubre

Asignación por Maternidad

Para el caso de la Asignación por Maternidad, la acreditación estará disponible en una ventana temporal única:

- Todas las terminaciones de documento: 14 de octubre al 10 de noviembre

Asignaciones Pago Único (Matrimonio, Nacimiento, Adopción)

Las personas acreedoras de los pagos extraordinarios por matrimonio, nacimiento o adopción podrán cobrar en el siguiente intervalo:

- Todas las terminaciones de documento: 9 de octubre al 10 de noviembre

Pensiones No Contributivas

Los beneficiarios de Pensiones No Contributivas (PNC) tienen asignadas las siguientes fechas de cobranza durante la primera mitad del mes:

- DNI terminados en 0 y 1: 8 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: 9 de octubre

- DNI terminados en 4 y 5: 13 de octubre

- DNI terminados en 6 y 7: 14 de octubre

- DNI terminados en 8 y 9: 15 de octubre

Asignaciones Familiares de Pensiones No Contributivas

Las Asignaciones Familiares vinculadas a las Pensiones No Contributivas se liquidarán sin distinción de documento:

- Todas las terminaciones de documento: 8 de octubre al 10 de noviembre

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Prestación por Desempleo

Los trabajadores desocupados comprendidos en la Prestación por Desempleo cobrarán en el tramo final de octubre según la terminación del DNI:

- DNI terminados en 0 y 1: 22 de octubre

- DNI terminados en 2 y 3: 23 de octubre

- DNI terminados en 4 y 5: 26 de octubre

- DNI terminados en 6 y 7: 27 de octubre

- DNI terminados en 8 y 9: 28 de octubre

GZ