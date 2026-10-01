Anticipan un “desvío térmico” en las temperaturas hasta fin de año por el Súper Niño

La proyección del clima en Argentina para el último trimestre del año presenta una dinámica atípica que descoloca las expectativas habituales de la primavera y el verano. Se debe a un marcado “desvío térmico”, que se traduce en una moderación de los valores máximos medios y una menor amplitud térmica en las regiones del centro, impulsado por el Super Niño.

Los analistas remarcan que el fenómeno altera los mecanismos de evapotranspiración en los suelos y condiciona la planificación agropecuaria y la demanda energética urbana. Esta perturbación en los patrones atmosféricos implica que, lejos de registrarse récords inmediatos de calor extremo sostenido, vastas zonas del país experimentarán marcas térmicas por debajo de la media histórica de la época.

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Al atenuarse las olas de calor de gran duración en el arranque de la temporada cálida, el consumo de energía para climatización puede mostrar picos menos pronunciados en la primavera. No obstante, la contracara estará dada por la necesidad de gestionar los excesos hídricos y la acumulación de humedad en áreas vulnerables.

Super Niño y el fenómeno de desvío térmico

Qué implica el “desvío térmico” impulsado por el Super Niño

Este comportamiento térmico no significa la ausencia total de jornadas calurosas, sino una reestructuración de la frecuencia con la que se presentan. Las irrupciones de calor serán más acotadas e intermitentes, interrumpidas frecuentemente por pasajes de frentes inestables que restablecen valores templados e inferiores a los promedios del periodo.

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El impacto de este “desvío térmico” será especialmente visible en regiones como la Pampa Húmeda, Cuyo y el sur del Litoral, mientras que el Noroeste Argentino (NOA) se erige como la principal excepción al registrar temperaturas superiores a las habituales.

Super Niño

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Las proyecciones elaboradas por los especialistas del SMN contemplan que la continuidad de este evento de Súper Niño se extenderá durante los primeros meses del año próximo, manteniendo el mapa de riesgos centrado en los eventos de precipitación intensa y en la variabilidad de las temperaturas estacionales.

PM/LT