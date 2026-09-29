El fenómeno de El Niño alcanzará su pico en diciembre con récords históricos de intensidad: las provincias a las que podría afectar

El fenómeno meteorológico El Niño alcanzará su pico máximo de intensidad durante el mes de diciembre, según proyecciones de la Oficina Nacional de Administración Oceánica y Atmosférica (NOAA). El informe indica que existe más de un 90% de probabilidades de que se desarrolle un evento de gran magnitud.

El indicador de la anomalía térmica en el Pacífico ecuatorial pasó de marcar +1,8 °C en agosto a 2,2 °C en las últimas semanas. A nivel global, las mediciones actuales se apoyan en el índice RONI, una metodología adoptada para determinar con mayor precisión la fuerza oceánica del fenómeno.

El Niño Costero se mantendría con una magnitud extraordinaria hasta enero del 2027

Esto no les gusta a los autoritarios El ejercicio del periodismo profesional y crítico es un pilar fundamental de la democracia. Por eso molesta a quienes creen ser los dueños de la verdad. Hoy más que nunca Suscribite

Para el trimestre comprendido entre octubre y diciembre, los cálculos oficiales prevén que el valor del RONI supere los +2,5 °C, pudiendo tocar un techo de 2,7 °C. Estos valores sobrepasarían los récords de los dos antecedentes más severos: El Niño de 1982-1983, que toco un índico de 2,5 °C, y el de 1997-1998, que alcanzó una marca máxima de 2,4 °C.

El impacto de las precipitaciones dentro del territorio nacional mostrará una evolución gradual durante la primavera. Para el mes de octubre, la señal de lluvias en exceso se concentrará de forma sostenida sobre el extremo noreste del Litoral. En contraposición, gran parte de la región pampeana y la cordillera patagónica registrarán marcas deficitarias de agua.

Durante el mes de noviembre, la masa de precipitaciones comenzará a expandirse sobre las provincias de Corrientes, Misiones, Formosa y Chaco, donde se proyectan valores por encima de la media.

Se prevén lluvias en todo el territorio nacional

Asimismo, el norte de Entre Ríos, Santa Fe, Santiago del Estero y Tucumán experimentarán acumulados entre 20 y 50 milímetros superiores a lo habitual, acompañados por excesos moderados en la región pampeana.

El mes de diciembre marcará la etapa crítica del fenómeno, al generalizase las precipitaciones en casi el 80% del territorio nacional. Según las proyecciones del modelo europeo ECMWF, comenzarán a evidenciarse dificultades en los sectores ribereños de la cuenca del Plata, como el río Uruguay, el Paraguay y el Paraná.

Científicos encontraron una fractura tectónica en una franja oceánica frente a las costas del Pacífico

Con el inicio del nuevo año, en enero de 2027, los mapas prevén que las lluvias por encima de la media continúen sobre el norte del Litoral. Al mismo tiempo, se incrementarán los excesos en el centro del país, alcanzando anomalías de 30 a 50 milímetros en las regiones de Cuyo, La Pampa y el oeste bonaerense.

Para el mes de febrero, los patrones de humedad se mantendrán estables y castigarán principalmente al norte argentino, la región pampeana y Cuyo. La reiteración de días nublados e inestables continuará afectando el desarrollo de la temporada estival en el centro del país.

Ante este panorama, la recomendación técnica sugiere a los municipios ribereños acelerar las obras de infraestructura antes de la llegada de las lluvias más intensas.