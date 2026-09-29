El Niño Costero se mantendría con una magnitud extraordinaria hasta enero del 2027

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño (ENFEN) de Perú elevó las alertas al 88% tras actualizar los modelos de pronóstico climático y oceanográfico y sostuvo que “El Niño Costero se mantendría con una magnitud extraordinaria, respecto al calentamiento del mar, hasta enero del 2027”.

De acuerdo con los informes técnicos emitidos por los científicos del organismo, estas anomalías climáticas afectarán directamente la variabilidad de precipitaciones, el caudal de los ríos y la distribución de los recursos pesqueros durante el cierre de este año y el inicio del próximo verano.

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“Estamos observando una persistencia atípica de la anomalía térmica en la región Niño 1+2. Esta configuración favorece la ocurrencia de eventos de precipitación extrema durante el pico del verano, por lo que la preparación en infraestructura debe ser inmediata”, señalaron los reportes técnicos del equipo meteorológico del ENFEN.

Región Niño 1+2

El evento oceánico-atmosférico, caracterizado por el incremento sostenido de la temperatura superficial del mar, incidirá notoriamente en las condiciones climáticas de América Latina. ¿Cómo impactará en el centro y el litoral del norte de Perú?

El Niño Costero: proyección de precipitaciones y temperaturas en Perú

Se anticipa que los episodios de lluvias torrenciales comiencen a manifestarse desde noviembre, incrementando progresivamente en frecuencia e intensidad durante enero, febrero y marzo. Las regiones continentales costeras registrarán temperaturas de aire notablemente superiores a sus promedios históricos, con alta probabilidad de romper récords térmicos.

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El comportamiento de las precipitaciones exhibirá una fuerte asimetría. Mientras que en la vertiente occidental del norte de Perú se prevén lluvias acumuladas muy por encima de lo normal, sectores de la sierra sur oriental mantendrán un déficit hídrico importante, con caudales entre normales e inferiores a sus promedios estacionales en cuencas estratégicas como la del Titicaca.

Cómo impactará El Niño Costero en Perú

Especialistas del área de pronóstico del Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología del Perú (SENAMHI), integrados en la mesa técnica del ENFEN, destacan que la persistencia de los vientos del norte y el debilitamiento de los vientos del sur han permitido la propagación continua de ondas Kelvin cálidas hacia la costa sudamericana.

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Este acoplamiento entre la atmósfera y el océano incrementa la estabilidad de la masa de agua cálida frente al litoral peruano, extendiendo las condiciones anómalas hasta el otoño del 2027.

La Comisión Multisectorial Encargada del Estudio Nacional del Fenómeno El Niño reforzará la vigilancia sobre el Océano Pacífico Tropical y emitirá sus comunicados de actualización quincenales para mantener informada a la ciudadanía y a los tomadores de decisiones.

PM/ff