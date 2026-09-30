El Gobierno nacional lanzó un plan de coordinación nacional ante el fenómeno de El Niño y crecidas previstas desde diciembre

El Gobierno nacional activó el Plan de Coordinación Federal ENOS 2026/2027 para enfrentar los efectos de un evento meteorológico de El Niño que mantendrá un riesgo elevado de precipitaciones superiores a las habituales hasta mediados de 2027. Según la Agencia Federal de Emergencias (AFE), se esperan las primeras crecidas del río Paraná a inundaciones en la Cuenca del Plata a partir de diciembre.

El dispositivo operativo abarca de manera oficial a ocho provincias: Corrientes, Misiones, Formosa, Chaco, Santa Fe, Entre Ríos, Buenos Aires y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El esquema plantea un monitoreo en tiempo real y una estrategia que coordina al Poder Ejecutivo, fuerzas de seguridad, el Servicio Meteorológico Nacional (SMN) y el Instituto Nacional del Agua (INA).

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De acuerdo con el informe de Meteored, las lluvias acumuladas comenzarán a sentirse con fuerza en la cuenca hidrológica durante diciembre, hasta marzo o abril de 2027.

Las previsiones científicas señalan que los modelos elaborados con el sistema ECMWF anticipan excesos acumulados de lluvias que superarán en más de 50 milímetros los registros normales en la región del Litoral.

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Para octubre y noviembre, los pronósticos ubican la señal húmeda más persistente en el extremo nordeste, extendiendo el riesgo hacia la región pampeana, Cuyo y zonas del norte argentino.

Cómo funciona el protocolo de respuesta operacional de la Agencia Federal de Emergencias

En materia de alerta temprana, el Servicio Meteorológico Nacional contará con la capacidad de emitir avisos con una antelación de hasta tres días. Paralelamente, el INA mantendrá bajo seguimiento permanente de los caudales mediante sistemas de georreferenciados.

La respuesta operativa contempla que la capacidad inicial de los municipios y provincias encabece los despliegues de protección nacional. Sin embargo, el protocolo prevé un escalamiento progresivo de recursos nacionales cuando la magnitud de la emergencia supere el poder de contención de los distritos.

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En este marco, la Gendarmería Nacional, la Prefectura Naval y la Policía Federal Argentina mantendrá preparadas brigadas de rescate especializadas. La Armada Argentina sumará despliegue operativo en la región con la asignación de un buque y una lancha patrullera con base fija en el puerto de Corrientes.

Por su parte, el Ejército Argentino intensificó la preparación de sus unidades territoriales con medios anfibios y de transporte, organizando equipos de búsqueda y salvamento. Estas capacidades buscan brindar asistencia sanitaria, alojamiento y alimentación en coordinación con las autoridades sanitarias y de defensa civil.

La prevención de daños en infraestructura vial quedó encomendada a Vialidad Nacional, que ejecuta tareas de limpieza de desagües y protección de puentes sobre rutas. Al mismo tiempo, el Ministerio de Salud coordina el acopio de vacunas y repelentes contra el dengue para prevenir emergencias sanitarias derivadas de la acumulación de agua.