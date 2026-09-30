Vuelven las lluvias y con posibilidad de tormenta eléctrica el fin de semana en el AMBA

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) advirtió sobre el ingreso de un nuevo frente frío proveniente de la Patagonia que generará un aumento gradual de la nubosidad durante el correr de las jornadas. Además, anticipó el regreso de las lluvias al AMBA y posible tormenta eléctrica entre la noche del viernes y las primeras horas del sábado 3 de octubre, para este fin de semana.

En el cierre de la semana laboral el cielo virará a mayormente nublado hacia horas de la tarde-noche, período del último día hábil para el que se prevén las primeras precipitaciones aisladas. Los registros térmicos se ubicarán en una mínima de 8°C y la máxima será de 9°C.

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Cindy Fernández, meteoróloga del SMN, explicó que “el avance de un sistema frontal desde el sur del país interactuará con el aire húmedo presente en la franja central y la cuenca del Río de la Plata. Esta interacción propiciará el desarrollo de áreas de inestabilidad con probabilidades crecientes de lluvias y tormentas de variada intensidad, afectando principalmente al AMBA entre la noche del viernes y las primeras horas del domingo”.

El SMN anticipó el regreso de las lluvias y tormenta eléctrica para el fin de semana en el AMBA

La inestabilidad retornará a la región, sosteniendo mínimas de un dígito durante lo que resta de la semana y se registrarán fuertes precipitaciones hacia el cierre de la semana. ¿Cuándo volverá el mal tiempo al Área Metropolitana de Buenos Aires?

Tormenta eléctrica y lluvias intermitentes para el sábado

El sábado será la jornada más inestable del fin de semana. Se pronostican tormentas eléctricas e intensas lluvias intermitentes desde las primeras horas de la madrugada, acompañadas de ráfagas de viento del sector sur que provocarán un progresivo descenso térmico.

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En tanto que, para el domingo se prevé que continuará la probabilidad de chaparrones residuales. Sin embargo, las condiciones tenderán a mejorar hacia el mediodía con vientos del sudoeste, dejando un ambiente fresco y cielo mayormente nublado.

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Desde la conducción institucional y técnica del organismo público, el doctor Pedro Nicolás Di Nezio, titular del Servicio Meteorológico Nacional, remarcó la importancia del seguimiento continuo del Sistema de Alerta Temprana (SAT) para la toma de precauciones en la gestión del riesgo meteorológico:

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“El monitoreo de las estaciones meteorológicas automáticas y de la red de radares se mantendrá de forma ininterrumpida. Recomendamos a los vecinos y organismos de protección civil del AMBA consultar con frecuencia las actualizaciones oficiales para prevenir contingencias ante probables ráfagas de viento y abundante caída de agua en períodos cortos”, señaló Di Nezio.

PM/ff