Las lluvias no se van de CABA: cómo estará el clima durante el resto de la semana

El tiempo en la Ciudad de Buenos Aires y el Conurbano bonaerense presenta una jornada de inestabilidad este martes 29 de septiembre, con la presencia de precipitaciones y tormentas durante las primeras horas de la mañana. Según el Servicio Meteorológico Nacional (SMN), las condiciones meteorológicas tenderán a mejorar a lo largo de la semana, pero las lluvias no tardarán en volver.

La abundante nubosidad y la presencia de viento del sector sudoeste marcan el pulso de la primera mitad de la jornada en el ámbito metropolitano. Para los próximos días, la tendencia del organismo oficial proyecta el retorno de la estabilidad y un ambiente caracterizado por mañanas frescas y tardes más agradables.

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Clima en CABA y AMBA: pronóstico y evolución para los próximos días

Para este martes 29 de septiembre, en la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, se registra una temperatura mínima de 15°C y una máxima estimada en 19°C, con precipitaciones por la mañana y mejoramientos temporarios hacia la tarde y la noche. Luego, el miércoles 30, la jornada se presentará con cielo algo a parcialmente nublado, con un descenso en la temperatura mínima hasta los 10°C y una máxima de 19°C, con viento soplando desde el sector del sur a 22 km/h.

Durante el jueves 1 de octubre, las marcas térmicas se ubicarán en una mínima de 11°C y una máxima de 18°C, bajo un cielo mayormente nublado y vientos moderados del sector sur que alcanzarán ráfagas de hasta 50 km/h. Para el viernes, la mañana comenzará fresca con una temperatura mínima de 10°C y una máxima que rondará los 18°C, con cielo parcialmente nublado y vientos rotando al sector noreste.

A pesar de las leves mejorías, el fin de semana iniciará el sábado 3 de octubre con un nuevo incremento de la inestabilidad y probabilidad de tormentas aisladas, con marcas que rondarán entre los 11°C de mínima y los 19°C de máxima. Hacia el domingo, las condiciones mejorarán rápidamente, con cielo parcialmente nublado, una mínima de 10°C y una máxima cercana a los 18°C, acompañadas por vientos del sector sudeste.

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Alertas y pronóstico extendido para la semana

En cuanto al panorama de avisos oficiales del SMN, el Sistema de Alerta Temprana (SAT) no mantiene alertas vigentes por fenómenos severos en el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) tras el paso del frente de tormentas matinal. Sin embargo, sectores del noreste argentino registran alertas amarillas por tormentas de variada intensidad durante el desarrollo de la jornada.

En la región metropolitana, la probabilidad de precipitación bajará de manera drástica desde la tarde del martes, manteniéndose en 0% durante el miércoles y jueves. La tendencia para los primeros días del mes de octubre indica que el ambiente fresco continuará predominando durante las mañanas, lo que consolidará un patrón de primavera templada en todo el centro del país.