Tormentas: el SMN emitió una alerta amarilla para Buenos Aires y otras 13 provincias este lunes y martes

El Servicio Meteorológico Nacional (SMN) emitió una alerta amarilla por tormentas para este lunes a la noche y martes a la madrugada. Alcanzará a la provincia de Buenos Aires y a otras 13 jurisdicciones del país, según el reporte oficial publicado por TN.

La advertencia meteorológica abarca un extenso territorio que incluye a las provincias de La Pampa, Entre Ríos, Santa Fe, Córdoba, Santiago del Estero y Corrientes, además de la provincia bonaerense.

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Asimismo, el aviso preventivo se extiende hacia la región del Cuyo y el Noroeste argentino, afectando a los territorios de San Luis, Mendoza, La Rioja, Catamarca, Tucumán, Salta y Jujuy.

Según precisó el organismo meteorológico, las áreas indicadas serán impactadas por tormentas de variada intensidad, algunas de las cuales podrán manifestarse de manera localmente fuerte.

El fenómeno meteorológico estará acompañado por intensas precipitaciones en cortos periodos, ocasional caída de granizo, actividad eléctrica frecuente y fuertes ráfagas de viento.

Las áreas indicadas serán impactadas por tormentas de variada intensidad

En cuanto a los acumulados de agua, el SMN prevé valores de precipitación acumulada entre 20 y 50 mm, aunque no se descarta que estas cifras sean superadas de forma puntual en determinados distritos. De forma paralela, el sistema de alertas del organismo incluyó un aviso especial por lluvias persistentes para la zona este de la provincia de Chubut.

Para la región patagónica afectada, los especialistas estiman valores de precipitación acumulada entre 10 y 25 mm, los cuales también podrían ser sobrepasados de manera local.

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Por otra parte, rige una advertencia por viento Zonda que afecta a sectores puntuales de San Juan y La Rioja. En las zonas bajo el influjo del Zonda, se aguardan velocidades entre 30 y 50 km/h, con ráfagas que pueden superar los 70 km/h, según detalló la información provista por TN.

Este cuadro ventoso puede provocar una reducción de la visibilidad, un repentino aumento de la temperatura y condiciones de extrema sequedad ambiental durante el desarrollo de la jornada.