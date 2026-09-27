El inicio de la semana se presenta en Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense con marcas térmicas templadas y una progresiva cobertura nubosa que dará paso a la inestabilidad con el correr de las horas.

De acuerdo con las estimaciones del Servicio Meteorológico Nacional (SMN), el tiempo se mantendrá relativamente estable durante gran parte del día, aunque la probabilidad de precipitaciones se incrementará hacia la noche en la región capitalina.

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En la Ciudad de Buenos Aires y el AMBA, la madrugada arranca con cielo mayormente nublado y una temperatura mínima de 14 °C, acompañada por vientos del sector este con intensidad moderada. Durante las primeras horas de la mañana, la baja probabilidad de precipitaciones se mantendrá entre el 0% y el 10%.

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Una progresiva cobertura nubosa que dará paso a la inestabilidad con el correr de las horas.

Para la tarde, se prevé una máxima que alcanzará los 19 °C, en un contexto de cielo parcialmente nublado y un ambiente templado. El viento continuará soplando desde el sector este y sudeste con velocidades promedio de 13 a 22 km/h.

Hacia la noche, el panorama sufrirá un cambio: aumenta la inestabilidad y la temperatura descenderá hasta ubicarse en torno a los 16 °C. En ese rango horario, la probabilidad de lluvias aisladas trepará hasta un rango del 10% al 40%.

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En diferentes puntos del Gran Buenos Aires (GBA), los registros mínimos se ubicarán en torno a los 12 °C a 13 °C, presentándose un patrón meteorológico similar al de CABA pero con sensaciones térmicas un poco más frescas en las zonas rurales o de menor densidad urbana.

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El Sistema de Alerta Temprana (SAT) del SMN emitió una alerta amarilla por tormentas que afecta a diversas provincias del país, con probabilidad de fenómenos intensos y de manera puntual. En estas regiones, los valores acumulados de precipitación podrían situarse entre los 20 y 50 milímetros, con ráfagas de viento y posible caída de granizo.

Para el martes 29 de septiembre, el desmejoramiento se profundizará en el AMBA. Durante la madrugada y la mañana se prevén tormentas fuertes, con una probabilidad de precipitación de entre el 40% y el 70% y vientos del sur con ráfagas que podrían rondar entre 42 y 50 km/h. Hacia la tarde y la noche las condiciones rotarán a chaparrones aislados, mientras que las temperaturas fluctuarán entre los 14 °C de mínima y los 19 °C de máxima.

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A partir del miércoles 30 de septiembre, el tiempo comenzará a estabilizarse en Buenos Aires. Se espera un cielo algo a parcialmente nublado, con nula probabilidad de lluvia, aunque con el ingreso de una masa de aire fresco que mantendrá las marcas térmicas entre 11 °C y 18 °C.

La tendencia de descenso térmico se acentuará hacia la segunda mitad de la semana. El jueves 1 y el viernes 2 de octubre registrarán mañanas frías a frescas, alcanzando mínimas de hasta 10 °C y máximas que no superarán los 18 °C bajo cielos predominantemente despejados o algo nublados.

De cara al fin de semana, las proyecciones anticipan una primera parte del sábado 3 de octubre con presencia de chaparrones residuales durante la mañana (12 °C de mínima) y una paulatina mejora meteorológica hacia la tarde y la noche, alcanzando una máxima de 17 °C.