Cómo estará el clima en el AMBA esta semana: tormentas iniciales y un marcado descenso térmico en Buenos Aires

El pronóstico del tiempo para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA) anticipa un arranque de semana marcado por la inestabilidad climática, según los datos informados por el Servicio Meteorológico Nacional (SMN). Durante la semana se registrarán lluvias y tormentas aisladas antes del ingreso de un frente que estabilizará el clima.

El lunes 28 de septiembre comenzará con cielo mayormente nublado en las primeras horas de la madrugada y parcialmente nublado durante la mañana y la tarde. Hacia la noche, no obstante, las condiciones meteorológicas tenderán a deteriorarse, con una probabilidad de lluvias aisladas de entre 10% y 40%. La temperatura en el territorio porteño oscilará entre los 14 °C de mínima y los 19 °C de máxima.

SMN: alerta amarillo por fuertes tormentas para CABA y amplia zona del centro y sur del país

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La jornada de mayor inestabilidad se vivirá durante el martes 29 de septiembre, cuando la llegada de frentes tormentosos afecte a la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. El organismo oficial advierte sobre un 40% a 70% de probabilidad de tormentas, acompañadas por ráfagas de viento del sur que podrían alcanzar velocidades de entre 42 y 50 km/h.

Mejora el clima a partir del miércoles 30, pero llega el día más frío de la semana

A partir del miércoles 30 de septiembre, las condiciones atmosféricas tenderán a estabilizarse de forma paulatina. La rotación del viento traerá un sensible descenso de la temperatura mínima, la cual perforará el piso de los días previos para situarse en 11 °C, mientras que la máxima rondará los 18 °C.

El escenario de calma meteorológica se consolidará durante el jueves 1 de octubre, en un día sin precipitaciones previstas y con viento moderado del sur. Con marcas que irán nuevamente desde los 11 °C hasta los 18 °C, los habitantes del AMBA transitarán una jornada templada con cielo parcialmente cubierto en la totalidad del territorio metropolitano.

Durante la semana se registrarán lluvias y tormentas aisladas

El punto térmico más bajo del período semanal se alcanzará el viernes 2 de octubre, jornada que registrará la temperatura mínima más baja de toda la serie. El SMN anticipa un registro matutino de 10 °C, consolidando un ambiente fresco por la mañana que evolucionará hacia una máxima de 18 °C por la tarde.

El fin de semana comenzará con un nuevo e intermitente sobresalto el sábado 3 de octubre, ya que se prevén chaparrones durante la madrugada y la mañana con probabilidades de hasta el 40%.

Sin embargo, las condiciones atmosféricas mejorarán notablemente hacia la tarde y la noche, dando paso a un cielo algo nublado, vientos atenuados y marcas térmicas entre los 12 °C y 17 °C.