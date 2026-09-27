Imagen de la NASA del día: Andrómeda antes y después de Photoshop

La agencia espacial estadounidense NASA difundió este domingo una singular imagen de la galaxia de Andrómeda (M31) en su portal de la Imagen Astronómica del Día (APOD). La publicación exhibió una comparación directa de "antes y después" para explicar el complejo proceso de edición necesario al capturar el cielo nocturno.

El registro original resultó de la acumulación de 223 tomas individuales de 300 segundos cada una, capturadas desde un observatorio particular en Portugal durante el año 2019 por el fotógrafo Kees Scherer. La iniciativa oficial buscó transparentar las técnicas informáticas empleadas por los profesionales para eliminar las distorsiones ambientales y tecnológicas sin alterar la realidad del objeto de estudio.

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En la toma cruda se observan múltiples fallas visuales generadas por la actividad humana y fenómenos atmosféricos que cruzan el campo de visión del telescopio. Entre las imperfecciones detectadas sobresalen estelas paralelas de aviones, líneas continuas producidas por satélites en órbita, trazos cortos causados por rayos cósmicos y un conjunto de píxeles defectuosos del sensor digital.

Estas interferencias saturan las exposiciones prolongadas necesarias para captar la tenue luz proveniente del espacio profundo. Según detalló el reporte oficial de la NASA, la acumulación de estos elementos dificulta la observación directa de la estructura galáctica desde la superficie del planeta.

Andrómeda después de Photoshop

El procesamiento se ejecutó mediante paquetes de software astronómico profesional como Astro Pixel Processor, DeepSkyStacker y PixInsight. Estas herramientas permiten combinar cientos de fotogramas mediante algoritmos matemáticos que identifican y descartan los elementos móviles o no deseados de forma automatizada.

El objetivo central de la técnica consiste en minimizar los artefactos terrestres para recrear con la mayor fidelidad posible la forma real de Andrómeda. La divulgación de este procedimiento cobró relevancia en la comunidad científica ante el crecimiento continuo de la actividad humana en la órbita terrestre.