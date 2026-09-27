Curiosidades de Google en su cumpleaños: el origen de su nombre, la primera búsqueda y el rol de las piezas Lego

La empresa tecnológica Google cumplió este domingo un nuevo aniversario desde su puesta en funcionamiento oficial en 1998. La fecha marca el inicio de las operaciones del servicio web creado por Larry Page y Sergey Brin.

El origen de la compañía comprende tres instancias clave ocurridas durante aquel mismo año. El 4 de septiembre se constituyó formalmente como empresa, el 15 de septiembre se registro el dominio google.com, y finalmente, el 27 de septiembre el motor de búsqueda comenzó a funcionar de cara al público, fecha que se adoptó para festejar su aniversario.

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En la actualidad, la firma opera bajo el conglomerado Alphabet Inc. y domina de manera abrumadora el mercado de las búsquedas en línea. Según datos de la consultora StatCounter, más de nueve de cada diez búsquedas web en el planeta se realizan mediante esta plataforma.

De BackRub a un término matemático y servidores armados con Lego

Durante sus comienzo en 1995, los recursos financieros y técnicos de los fundadores eran limitados. Para construir el primer servidor de la plataforma, los jóvenes emprendedores combinaron componentes informáticos viejos, equipos prestados de la Universidad de Stanford y una estructura armado con piezas de Lego.

En sus primeras etapas de desarrollo, la herramienta no llevaba la denominación actual. El buscador fue bautizado inicialmente como Backrub, cuya traducción al español es "masaje en la espalda", debido a la mecánica de su algoritmo principal, denominado PageRank.

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Poco tiempo después, los desarrolladores optaron por rebautizar el proyecto con la palabra google. La elección derivó de una variación del término matemático googol, que representa al número seguido de 100 ceros. El concepto reflejaba el objetivo de los fundadores de organizar la incalculable cantidad de información disponible en la red.

Respecto a la primera interacción registrada en el sistema, existen dos antecedentes históricos concretos. Cuando el servicio aún utilizaba el dominio académico de la Universidad Stanford en 1996, la primera página rastreada por el algoritmo fue el propio portal web de la casa de estudios.

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Sin embargo, una vez habilitado el dominio comercial el 27 de septiembre de 1998, el primer término tipeado en la casilla de búsqueda fue "Gerhard Casper". La consulta hacia referencia al entonces presidente de la universidad, una figura clave en la etapa formativa de la empresa.

Hoy en día, el gigante tecnológico engloba herramientas masiva como Chrome, Android, Maps, YouTube, Gmail y la plataforma de inteligencia artificial Gemini. Actualmente cuenta con una nómina global que roza los 200.000 empleados.