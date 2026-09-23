Alto ejecutivo de Microsoft calificó al rastreo de los modelos de IA como “el mayor robo de mano de obra en la historia, sin precedentes”

La revelación de documentos internos desclasificados judicialmente por The New York Times expuso la grieta conceptual sobre el entrenamiento de modelos de IA a través del rastreo web. En este marco, el director de Ciencia Aplicada de Microsoft, Brent Hecht, calificó como “el mayor robo de mano de obra en la historia de la humanidad, de proporciones sin precedentes” la recolección masiva de contenidos digitales sustraídos de sitios periodísticos.

El científico de datos consideró a la estrategia de recopilación comercial como un potencial “bucle de la perdición” y sostuvo que “los sistemas de inteligencia artificial destruyen la misma cadena de suministro de información de alta calidad que necesitan para seguir funcionando y mejorando”.

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El avance acelerado de la inteligencia artificial ha abierto un severo frente de conflicto legal y ético entre las grandes empresas de tecnología y la industria de los medios de comunicación.

La industria global de medios exige la transición hacia un modelo obligatorio de licencias comerciales pagas

La industria global de medios exige la transición hacia un modelo obligatorio de licencias comerciales pagas y plantea un marco regulatorio, que obligue a los desarrolladores a retribuir económicamente a quienes producen los datos.

Se registraron caídas de entre el 83% y el 93% en la tasa de clics hacia sitios de noticias cuando las respuestas son sintetizadas directamente por asistentes virtuales, según informes técnicos recientes elaborados por Microsoft.

Un cambio de paradigma para la economía del contenido digital

La difusión de estos memorandos complica la estrategia legal de las Big Tech en los tribunales internacionales. Históricamente, las compañías han argumentado que la recolección masiva de información en internet está amparada por la doctrina legal del uso justo (fair use), alegando que el proceso transforma la información para crear productos del todo nuevos.

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Sin embargo, las intervenciones cruzadas de ejecutivos de ambas firmas complican este principio:

- Sustituto comercial directo: La jurisprudencia sobre fair use determina que un uso deja de ser protegido si destruye el mercado primario del trabajo original. Las declaraciones de Nick Turley admitiendo que el producto es sustitutivo debilitan la postura de uso transformador.

El actual director director de ChatGPT, Nick Turley, realizó declaraciones contrapuestas a la defensa pública de las firmas tecnológicas y reconoció que “los editores enfrentan una amenaza existencial. Nuestros productos son ampliamente sustitutivos de la búsqueda tradicional y se volverán cada vez más sustitutivos a medida que mejoren sus capacidades”

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ChatGPT

- Evasión de muros de pago: Documentos adicionales arrojaron que los equipos técnicos exploraron formas de eludir paywalls para alimentar a los algoritmos con material periodístico premium.

- Destrucción de valor: La formulación de Brent Hecht al afirmar que las IA de lenguaje extenso son "un producto que destruye su propia cadena de suministro" expone que el impacto económico era previsto por los analistas técnicos de la propia empresa corporativa.

Ante la presión del litigio, un vocero oficial de la firma tecnológica remarcó que la postura institucional formal se expone en las presentaciones ante el juez, argumentando que el uso de datos en asistentes como Copilot es de carácter transformador y no reemplaza la labor periodística.

No obstante, pese a las declaraciones oficiales, la acumulación de evidencias e intercambios internos acelera la búsqueda de un marco regulatorio que obligue a los desarrolladores a retribuir económicamente a quienes producen los datos que alimentan la economía del conocimiento.

PM/