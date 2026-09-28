Masivo acampe en Guernica para entregar currículums ante la apertura de un comercio mayorista

Cientos de personas protagonizaron este lunes un extenso acampe y varias cuadras de fila en la localidad bonaerense de Guernica para presentar currículums ante la apertura de un comercio mayorista. La convocatoria desbordó cualquier expectativa prevista desde la tarde del domingo y reflejó la urgencia por acceder a un trabajo formal en el Conurbano bonaerense.

La búsqueda laboral inició formalmente este lunes, pero los primeros postulantes comenzaron a instalarse frente al establecimiento cerca de las 17. La fila llegó a extenderse por más de tres cuadras y en las primeras horas de la jornada ya se habían recibido más de 300 currículums.

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“Esperábamos gente, pero se nos fue totalmente de las manos: es impresionante la cantidad que vino de todos los lugares aledaños”, expresó Sebastián, encargado del comercio, en declaraciones televisivas.

Por su parte, la dueña del mayorista calificó la respuesta como un hecho conmovedor y destacó que no se fijaría un límite de horario para la recepción de postulaciones. La comerciante señaló que el único requisito solicitado a los aspirantes fue tener ganas de trabajar, al tiempo que lamentó no poder darle trabajo a todos los postulantes.

Caída del empleo formal y de la actividad

El episodio registrado en el municipio de Presidente Perón se enmarca en un macroeconómico complejo. De acuerdo con informes del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), entre noviembre de 2023 y abril de 2026 dejaron de existir 28.262 empleadores registrados, lo que conllevó a la pérdida de 341.396 puestos de trabajo formales.

La fila llegó a extenderse por más de tres cuadras

Asimismo, los indicadores oficiales reciente mostraron una contracción de la actividad económica del 2,9% en julio en la comparación intermensual desestacionalizada. A este cuadro se sumó la advertencia de JP Morgan sobre la presencia de un proceso recesivo hacia el tercer trimestre del año y procedió a corregir a la baja sus proyecciones de crecimiento para el país.

Frente a estos datos, el presidente Javier Milei descartó de manera pública que la economía nacional atraviesa por una recesión prologada. Durante una reciente intervención en Nueva York, el jefe de Estado afirmó que en su gestión se generaron 500.000 puestos de trabajo y se registró una recuperación del salario real.

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No obstante, la perspectiva de los trabajadores desempleados u ocupados en tareas informales muestra el fuerte contraste en la vida real. En el lugar la convocatoria, un vecino de 51 años llamado David explicó que llevaba meses entregando solicitudes sin obtener respuesta, argumentando que la situación económica actual dificulta la inserción laboral.

Otro de los asistentes a la jornada de Guernica relató que dedicó el último año y medio a la venta ambulante de chipá en la zona y que acudió al acampe desde 6:30 con la intención firme de reinsertarse en el circuito formal.

BGD/ML