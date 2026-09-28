La actividad económica cayó 0,2% en el segundo trimestre en CABA

La actividad económica en la Ciudad de Buenos Aires (CABA) registró un crecimiento del 0,3% interanual en el segundo trimestre de 2026 y una contracción de 0,2% con respecto al trimestre anterior en la medición desestacionalizada, de acuerdo a un informe del Instituto de Estadística y Censos porteño (IDECBA).

Por su parte, el Producto Geográfico Bruto (PGB) de la Ciudad marcó una contracción del 0,2% en la tendencia ciclo. La medición refleja la continuidad en la desaceleración de la actividad económica porteña, que arrancó en el tercer trimestre de 2025. Con este desempeño, el acumulado del primer semestre del año presenta un avance del 0,6% en comparación con el mismo período de 2025.

Al analizar la estructura productiva de la Ciudad, el informe refleja comportamientos desiguales entre las principales actividades de la economía. Entre los sectores que impulsaron la actividad están la intermediación financiera, el transporte y los hoteles sumado a restaurantes.

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En cuanto a la intermediación financiera, registró un incremento del 7,7% en comparación con igual período del año precedente, donde "sobresalen los desempeños de las sociedades gerentes de fondos comunes de inversión, agentes y sociedades de bolsa, así como las actividades de intermediación monetaria y financiera de las entidades bancarias y no bancarias".

El sector servicios de transporte, de almacenamiento y comunicaciones mostró una variación del 0,9%, impulsado principalmente por los servicios de gestión y logística vinculados al transporte de mercancías, así como por los servicios de transporte automotor de pasajeros/as a través de taxis y remises.

En cuanto al sector hotelería y restaurantes, el reporte indicó que registró un incremento del 0,8% interanual, con apenas 0,02 puntos de aporte, y agregó que construcción presentó una suba marginal del 0,3% interanual, sumando solo 0,01 puntos al PGB.

Los sectores con signo negativo

Los principales sectores en negativo fueron Comercio e industria. El primero tuvo una caída interanual del 2,2%, debido "al menor dinamismo de la venta mayorista de productos farmacéuticos, veterinarios, cosméticos y de perfumería, instrumental médico y odontológico y artículos ortopédicos, así como la venta, mantenimiento y reparación de vehículos automotores y motocicletas".

En cuanto al sector manufacturero, registró una retracción de 1,8%, variación asociada al desempeño negativo de la fabricación de prendas de vestir y resto de productos químicos, caucho y plástico.

También cayeron servicios comunitarios, sociales y personales (-3,3%) y servicios inmobiliarios y empresariales (-0,7%).

LM