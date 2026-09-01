Ex intendente de San Miguel propone federalizar el conurbano y quitarlo de la órbita del gobierno bonaerense

El ex intendente de San Miguel, Joaquín de la Torre, propuso federalizar 27 distritos del conurbano quitando de este modo la injerencia del gobierno de la provincia de Buenos Aires sobre sus territorios. Quien también ocupó una banca en el senado bonaerense sostiene que esta medida es la vía para destrabar las fallas de fondo de una zona que nuclea la mayor cantidad de electores de la República Argentina.

“Pasan a tener únicamente Estado municipal y Estado nacional”, afirmó el exlegislador este lunes en Radio Mitre. La planificación establece, al mismo tiempo, que cada una de las intendencias federalizadas vote a su propio mandatario local, quedando por fuera de los comicios para elegir gobernador, diputados o senadores en la legislatura bonaerense.

El plan del ex intendente de San Miguel y ex senador bonaerense Joaquín De la Torre tendría un fuerte impacto electoral en la provincia de Buenos Aires.

La medida tendría un impacto electoral importante: según los datos consolidados de la Junta Electoral de la Provincia de Buenos Aires y los análisis demográficos regionales post-elecciones de 2025, en los 27 municipios del conurbano y su periferia contemplados por el proyecto de Joaquín De la Torre, hay aproximadamente 10 millones de ciudadanos habilitados para votar.

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De la Torre afirmó que “hay que entender es que esto ya funciona así. Si vivís en La Matanza o en Hurlingham, el agua te la brinda AySA, que es una privatización nacional; el gas, MetroGAS, que también es nacional; la luz, Edesur; los trenes y colectivos también son nacionales; de la salud también se hacen cargo los municipios; en cuanto a la seguridad, los patrulleros, el combustible y las cámaras las pone el municipio, lo único que pone la provincia es el sueldo de los policías. Lo mismo pasa en educación”.

La ruta 6 como nueva frontera de la provincia de Buenos Aires

La propuesta de Joaquín De la Torre proyecta la federalización de 27 municipios, tres más que los 24 partidos que componen el Conurbano bonaerense bajo el criterio estadístico tradicional. El diseño territorial del proyecto toma como límite geográfico la traza de la Ruta Provincial 6 para delimitar el área de control federal.

Al adoptar este anillo vial como frontera, la iniciativa incorpora también a los municipios de Pilar, Escobar y General Rodríguez, los que pasarían a integrarse al nuevo esquema de administración directa por parte del Estado nacional en materia de transporte, seguridad y servicios públicos.

El exministro de Producción y Gobierno de la gestión de María Eugenia Vidal destacó que las prestaciones de primera necesidad “no dependen de la provincia de Buenos Aires” debido a que son de escala nacional o municipal. “Seguridad es nacional, por ejemplo. Así, Gendarmería podría estar instalada en el conurbano, que es el mayor problema, cumpliendo funciones no extraordinarias sino ordinarias”, marcó.

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“Hay una realidad que es que en el conurbano, el estado provincial tiene poco que ver con la realidad de los vecinos. La mayoría inmensa de los servicios son nacionales y municipales y el costo el conurbano lo paga”, ratificó De la Torre y añadió: “Al eliminar el estado provincial propongo también eliminar ingresos brutos, que es un impuesto nocivo sobre todo para la vida de comerciantes y consumidores en el conurbano”.

El antecedente de Esteban Bullrich para dividir la provincia de Buenos Aires

En 2021, el entonces senador de la Nación Esteban Bullrich había diseñado un plan para fragmentar el territorio bonaerense en cinco provincias distintas. La meta guardaba sintonía con el planteo actual de De la Torre: destrabar los problemas de gestión que complican el día a día de la gobernabilidad, agilizar los trámites públicos y mejorar el reparto de bienes para los habitantes, además de corregir la pérdida de bancas de la provincia en la Cámara de Diputados de la Nación, una situación que consideran contraria a la Constitución.

Por otra parte, aquel diseño buscaba equilibrar la representación en el Senado nacional. Con este cambio, una población de 18 millones de habitantes que hoy eligen solo a tres senadores pasaría a contar con 15 representantes si se aprobaba el proyecto. El mapa de Bullrich organizaba la región en la Provincia de Buenos Aires del Norte, la Provincia de Luján, la Provincia del Río de la Plata, la Provincia de Buenos Aires Atlántica y la Provincia de Buenos Aires del Sur.

El proyecto de Esteban Bullrich, presentado en 2021, preveía la división de la provincia de Buenos Aires en cinco distritos. Con un enfooque distinto, Joaquín De la Torre retoma esa iniciativa.

“No puedo negar que cuando leí el libro de Esteban fue un motor para mí”, consideró De la Torre y adelantó: “Si bien yo propongo algo opuesto, son posibilidades que pueden funcionar en forma paralela. La decisión de dividir municipios en este tiempo es de la provincia de Buenos Aires, llegado el caso de que se creen distritos federales, pasarán a ser de la Nación”.

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En la actualidad, la provincia de Buenos Aires abarca aproximadamente el 40% de los habitantes del país y genera un porcentaje similar del Producto Bruto Interno (PBI). El flujo de dinero que aporta a la masa de la coparticipación federal ronda el 38%, sin embargo, el porcentaje de fondos que recibe de vuelta se ubica apenas por encima del 20%.

El listado completo de municipios que Joaquín De la Torre quiere federalizar

Zona Norte

- Vicente López

- San Isidro

- San Fernando

- Tigre

- General San Martín

Zona Oeste

- Tres de Febrero

- Morón

- Ituzaingó

- Hurlingham

- Merlo

- Moreno

- San Miguel

- José C. Paz

Zona Sur

- Avellaneda

- Lanús

- Quilmes

- Berazategui

- Florencio Varela

- Almirante Brown

- Lomas de Zamora

- Esteban Echeverría

- Ezeiza

- La Matanza

- San Vicente

NG cp